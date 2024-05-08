Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş tadilat iddialarını cevaplandırdı

Bolu'da tadilat gerginliği

Bolu İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Bolu İl Özel İdaresi’ne ait Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki İş Merkezinde Müftülüğe ait olan bir dükkânda devam eden tadilat çalışmalarını meclis gündemine taşıdı. Beykoz, Mayıs toplantısında yaptığı konuşmada, tadilatın yalnızca müftülüğe ait dükkânda kalmayıp yan dükkâna da sıçradığını ve genişlediğini belirtti.

Denetim Talebi ve Yasal Uygunluk Sorgulaması

Beykoz, konuşmasında bu tadilatın İl Özel İdaresi tarafından izin alınıp alınmadığını ve projelerin 5302 sayılı kanuna uygun olup olmadığını sorguladı. Bu duruma karşı kapsamlı bir denetim talep eden Beykoz, tadilatın yasalara uygunluğunun netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Müftü'den yanıt gecikmedi

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Beykoz'un iddialarına yanıt verdi. Müftü Demirtaş, tadilatın Vali'nin izniyle yapıldığını ve mekanın daha önce bir berber dükkanı olarak kullanıldığını belirtti. Dükkânın boşalması üzerine Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihaleyle burayı kiraladığını ifade etti.

“Gençleri bağımlılıktan koruyacağız”

Müftü Demirtaş, tadilatla ilgili yapılan çalışmaların gençlere yönelik olduğunu, burada kitap satışı, tanıtımı ve sohbetler yapılacağını açıkladı. Ayrıca gençleri bağımlılıklardan