- Güncel

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek'in de dahil olduğu TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan İliç'te maden faciasını araştırmak üzere toplandı. Detaylar haberimizde…

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak mask
Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak
Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Erzincan'da maden kazası araştırması başladı

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek başkanlığında, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazasını detaylı bir şekilde incelemek üzere Erzincan'a ulaştı. Kazanın ardından oluşturulan komisyon, kazanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçlıyor.

Komisyon Erzincan Valisi ile görüştüBolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Komisyon üyeleri, incelemelere başlamadan önce Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi aldı. Valilik ziyareti sonrası, maden sahasında incelemelerde bulunmak üzere İliç'e geçiş yapıldı.

Basın açıklaması ve çalışmaların ilk bulgularıBolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu tarafından yapılan basın açıklamasında, "İliç hakkında, kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kazadan bu yana 4 işçinin cenazesine ulaşıldığı ve diğer kayıp 5 işçi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İncelemeler ve bakanlıklarla toplantılarBolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Komisyon, kazanın ardından Çevre Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Ayrıca, AFAD ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, bölgedeki arama, kurtarma çalışmaları ve çevresel tedbirler hakkında bilgiler alındı.

Akademik ve sivil toplum kuruluşları ile diyalogBolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Komisyonun gelecek programında, ilgili üniversitelerden ve bilim insanlarından görüş almak üzere toplantılar düzenlenecek. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri dinlenerek, kazanın nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda geniş bir perspektiften yaklaşım sergilenecek.

Madencilik politikaları

Atay Uslu'nun vurguladığı bir diğer önemli nokta, "Önce insan, önce çevre sonra madencilik" anlayışıyla, güvenilir ve sürdürülebilir bir madencilik politikasının nasıl kurgulanabileceği üzerine komisyonun yoğunlaşacağı oldu. Komisyonun çalışmaları, Türkiye'deki madencilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Komisyon Başkanı Uslu, yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak raporun, Türkiye'deki madencilik sürecinde yeni bir kapı açacağını ve bu tür kazaların önlenmesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtti. Çalışmalar, umut vaat eden bir gelecek için devam ediyor.

# Türkiye, AK Parti

08 May 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL