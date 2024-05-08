Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de maden faciasını araştıracak

Erzincan'da maden kazası araştırması başladı

Bolu AK Parti Milletvekili Yüksel Coşkunyürek başkanlığında, TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazasını detaylı bir şekilde incelemek üzere Erzincan'a ulaştı. Kazanın ardından oluşturulan komisyon, kazanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri tüm yönleriyle değerlendirmeyi amaçlıyor.

Komisyon Erzincan Valisi ile görüştü

Komisyon üyeleri, incelemelere başlamadan önce Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek, bölge hakkında bilgi aldı. Valilik ziyareti sonrası, maden sahasında incelemelerde bulunmak üzere İliç'e geçiş yapıldı.

Basın açıklaması ve çalışmaların ilk bulguları

Komisyon Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu tarafından yapılan basın açıklamasında, "İliç hakkında, kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, kazadan bu yana 4 işçinin cenazesine ulaşıldığı ve diğer kayıp 5 işçi için arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

İncelemeler ve bakanlıklarla toplantılar

Komisyon, kazanın ardından Çevre Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerini dinledi. Ayrıca, AFAD ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, bölgedeki arama, kurtarma çalışmaları ve çevresel tedbirler hakkında bilgiler alındı.

Akademik ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog

Komisyonun gelecek programında, ilgili üniversitelerden ve bilim insanlarından görüş almak üzere toplantılar düzenlenecek. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri dinlenerek, kazanın nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda geniş bir perspektiften yaklaşım sergilenecek.

Madencilik politikaları

Atay Uslu'nun vurguladığı bir diğer önemli nokta, "Önce insan, önce çevre sonra madencilik" anlayışıyla, güvenilir ve sürdürülebilir bir madencilik politikasının nasıl kurgulanabileceği üzerine komisyonun yoğunlaşacağı oldu. Komisyonun çalışmaları, Türkiye'deki madencilik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Komisyon Başkanı Uslu, yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak raporun, Türkiye'deki madencilik sürecinde yeni bir kapı açacağını ve bu tür kazaların önlenmesi konusunda önemli adımların atılacağını belirtti. Çalışmalar, umut vaat eden bir gelecek için devam ediyor.