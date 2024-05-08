Bolu'da 60 yaş üstü için eğitim devrimi: birlikte öğrenme üniversitesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), yaşlı vatandaşları bilim, kültür, sanat ve spor etkinlikleri ile buluşturan "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" eğitim programını sürdürüyor. 60 yaş üstü bireyler, Mart'tan itibaren başlayan ve Mayıs sonuna kadar sürecek olan bu program kapsamında, haftada iki gün çeşitli derslerden yararlanıyorlar.

Eğitim Programının Detayları

BAİBÜ'nün "Her Yaş Dostu Üniversite" sloganı altında başlatılan bu özel program, 42 katılımcıya sağlık, sanat, müzik, spor, edebiyat, yabancı dil, hukuk, sosyal bilimler, temel bilimler, teknoloji ve dijital beceriler gibi çeşitli alanlarda teorik ve uygulamalı dersler sunuyor. Eğitimler, üniversitenin akademisyenleri ve çeşitli paydaş kurumların uzmanları tarafından veriliyor.

Toplumsal Katkı ve Üniversite Misyonu

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, üniversitelerin temel görevlerinin öğretim ve bilimsel araştırmalar olduğunu vurgulayarak, toplumsal katkı faaliyetlerinin de önemli bir yeri olduğunu belirtti. Alişarlı, bu projenin hem şehirle hem de diğer kurumlarla olan bağları güçlendirmede önemli bir rol oynadığını ve toplumsal katkı anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.