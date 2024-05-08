Hepsiburada’dan Anneler Günü’ne özel hediye seçenekleri

Hepsiburada, ‘Anneler Günü’ne Özel 1 Numaralı Hediyeler’ kampanyasını başlattığını duyurdu. E-ticaret platformu bu yılki Anneler Günü için sunduğu ‘randevulu teslimat’ servisiyle de annesinden uzakta olanlara özel bir çözüm sunuyor. Tam Anneler Günü’nde onların adına hediyelerini teslim ederek, uzakta olan anneleri mutlu ediyor. Bu servis sayesinde Anneler Günü hediyesini Hepsiburada’dan alanlar, 11 veya 12 Mayıs teslimat seçeneğini işaretleyebiliyor.

Teknolojiye meraklı annelere

Yapılan açıklamaya göre, teknoloji tutkunu annelere özel, akıllı saatlerde, telefon ve tabletlerde indirimler sunuluyor. Telefonlar ve kulaklıklar, tabletler ve teknolojik ürünler de e-ticaret platformunda yer alıyor. Anneler Günü'nde annesinin hayatını kolaylaştıracak ve keyif verecek elektrikli ev aletleri hediye etmek isteyenler için fırsatlar sunuluyor. Kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletlerinin yanı sıra ev dekorasyonunda kullanılan ürünler de indirimle e-ticaret platformunda bulunuyor.

Moda tutkunu annelere

Moda tutkunu anneler için Anneler Günü'nde çeşitli markalarda indirim ve kampanyalar yer alıyor. Spor giyim markalarında yüzde 50'ye varan indirimler yapılırken, ayakkabılar da özel fiyatlarla alınabiliyor. Ayrıca lüks çantalarda ve gözlüklerde de sepette indirim mevcut.

Bakımlı annelere

Bakımına düşkün anneler için dünyaca ünlü markalarda indirimin yanı sıra bazı markalarınların ürünlerinde sürpriz fırsatlar bulunuyor. Parfümlerde ve renkli kozmetik markalarının ürünlerinde birçok indirim hediye olarak alınabiliyor.

Anneler Günü’ne özel teslimat servisi

Hepsiburada, platformu üzerinden verilen hediye siparişlerinde 11 ya da 12 Mayıs tarihleri için randevulu teslimat oluşturulmasına imkan veriyor. Böylece binlerce hediye İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir illerinde 11 ve 12 Mayıs’ta Anneler Günü’nde annelere kapılarında teslim edilecek.