Boluspor'a Çorum FK maçı öncesi 3 müjdeli haber!

Ahlatcı Çorum FK'nın defans oyuncusu Kerem Kalafat, kritik Boluspor mücadelesi öncesinde büyük bir dezavantajla karşı karşıya. Uzun süredir ligde üç sarı kart ile sınırda olan Kalafat, geçtiğimiz Urfaspor maçında ilk yarıda sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu gelişme, onun Boluspor maçında takımını yalnız bırakmasına neden olacak.

Çorum FK’da geri dönüşler

Cezalarını tamamlayan Thomas ve Ferhat, Boluspor maçında takıma geri dönüyor. Bu iki oyuncunun sahada olması, kırmızı-siyahlı takım için moral kaynağı olacak.

Çorum FK’da devam eden sakatlıklar

Öte yandan, Adanaspor maçının ilk dakikalarında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Geraldo'nun durumu ise daha karmaşık. MR sonuçlarına göre adelesinde yırtık tespit edilen Geraldo'nun tedavi süreci hızla devam ediyor ve henüz tam iyileşip iyileşmediği belirsiz.

Geraldo ve Toure'nin durumu ne olacak?

Geraldo, geçtiğimiz Erzurumspor ve Urfaspor maçlarında forma giyemedi. Tedavisine devam edilen Geraldo'nun yanı sıra, Urfaspor maçında sakatlık yaşayan Zargo Toure'nin durumu da bugün yapılacak testlerle netlik kazanacak. İlk testleri olumlu geçen Toure'nin Boluspor maçında oynayıp oynamayacağı büyük merak konusu.

Boluspor’da gözler o haberde

Her iki oyuncunun da durumları, bugünkü test sonuçlarına bağlı olarak kesinleşecek. Geraldo'nun maç kadrosunda yer almasa bile, maçın son bölümlerinde duruma göre sahaya sürülmesi bekleniyor. Takımın performansı üzerinde bu oyuncuların varlığı veya yokluğunun büyük etkisi olacak.

Bolu’da kritik maç

Boluspor ve Çorum FK, kritik bir dönemeçte bulunuyor. Bu mücadele her iki takım için de son derece önemli. Boluspor Trendyol 1. Lig'de bu maçı kazanarak Gençlerbirliği ve Bandırmaspor'un puan kaybetmesini umuyor. Öte yandan, Çorum FK ligde 5. sırada yer alıyor ve bu karşılaşmayı kazanarak doğrudan play-off finaline yükselme şansını yakalamak istiyor.