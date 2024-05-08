Bolu'da et fiyatları tavan yaptı… Dana ve kuzu eti cebinizi yakıyor!

Bolu'da et fiyatlarındaki büyük artış

Bolu, zengin bir hayvancılık kültürüne sahip olmasına rağmen, son dönemlerde dana ve kuzu eti fiyatlarındaki artışlar tüketiciyi zor durumda bırakıyor. Enflasyonun yükselmesi ve hayvancılık sektöründeki azalmalar, et fiyatlarını olumsuz yönde etkilemekte.

Dana eti fiyatları nereye koşuyor?

Bolu'daki kasaplarda dana eti fiyatları çeşitlilik gösteriyor. Dana döş kıyma kilosu 500 TL, kemikli et 430 TL, haşlamalık incik 530 TL, sucuk 500 TL, ciğer 400 TL ve antrikot 680 TL olarak tespit edilmiş. Bu yüksek fiyatlar, özellikle Bolu gibi bir hayvancılık merkezinde alıcılar için büyük bir mali yük oluşturuyor.

Kuzu eti fiyatları da peşinden geliyor

Kuzu eti fiyatları da dana eti kadar yüksek seyrediyor. Kuzu kıyma kilosu 470 TL, sırım, şiş ve külbastı 680 TL, gerdan 460 TL, cızık 730 TL, pirzola 700 TL, kol 540 TL ve but 560 TL olarak kaydedilmiş. Kuzu eti, lüks bir tüketim maddesi haline gelmiş durumda.

Et fiyatlarının altın gibi değerlenmesi

Kasapların bağlı olduğu odalardan gelen fiyatlar, adeta altın piyasasını andıran bir değişkenlik gösteriyor. Hayvancılık sektöründeki düşüşle birlikte, et fiyatlarının daha da artacağı öngörülüyor.

Kasapların karşılaştığı zorluklar

Yerel kasaplar, sık sık gelen zamlar yüzünden hayvanları eskisi gibi uygun fiyatlarla kesememekten şikayetçi. Bu durum, kasapların işlerini daha da zorlaştırıyor ve tedarik zincirindeki dengesizliklere yol açıyor.

Tüketiciler üzerindeki etki

Yüksek et fiyatları, Bolu'daki tüketicilerin et tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye zorluyor. Artan fiyatlar, özellikle kırmızı ete erişimi zorlaştırıyor ve tüketicileri alternatif protein kaynaklarına yönelmeye itiyor.

Gelecekte et fiyatlarının seyri

Türkiye Kasaplar Federasyonu gibi kurumlar, fiyat istikrarını sağlamak adına çözümler arasa da, global ve yerel ekonomik faktörler et fiyatlarının geleceğini belirlemede önemli rol oynuyor. Bolu ve Türkiye genelinde et fiyatlarının geleceği, sektör çalışanları ve tüketiciler için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.