Seben'in yeni Kaymakamı Nursen Yüce görevine başladı

Resmi atama ve göreve başlama süreci

Seben ilçesine yeni kaymakam olarak atanan Nursen Yüce, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Nisan 2024 tarihli ve 74593 sayılı yazısı ile resmi olarak görevine başladı. Eski Kaymakam Tuğçe Orhan'ın görevden ayrılmasının ardından boşalan pozisyona atanan Yüce, ilçenin yeni kaymakam vekili olarak görev yapacak.

Karşılama töreni

Kaymakam Nursen Yüce için Hükümet Konağı önünde bir karşılama töreni düzenlendi. Törene ilçenin kurum amirleri katıldı, bu önemli günde Yüce’nin yanında yer aldılar. Tören, Yüce'nin Seben ilçesine resmi olarak hoş geldiğini simgeleyen anlamlı bir etkinlik oldu.

Kurum amirleri ile ilk toplantı

Karşılama töreninin ardından Kaymakam Nursen Yüce, ilçede görev yapan kurum amirleri ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantı, Yüce'nin ilçedeki diğer liderlerle işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek amacı taşıyordu.

Belediye Başkanından ziyaret

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Kaymakam Yüce’yi makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Bu ziyaret, yerel yönetimler arasında işbirliği ve uyumun devam ettiğinin bir göstergesi olarak ön plana çıktı.

Teşekkürler ve karşılıklı iyi dilekler

Kaymakam Yüce, Belediye Başkanı Oturakdaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkürlerini iletti. İki lider arasında geçen bu samimi diyalog, ilçenin yönetimindeki uyum ve işbirliği ruhunu yansıttı.

Nursen Yüce’nin kaymakamlık görevine başlaması, Seben için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yüce’nin liderliğinde, ilçenin çeşitli sorunlarına yönelik etkin çözümler üretilmesi ve toplumun her kesiminin refah seviyesinin artırılması bekleniyor.