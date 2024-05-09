Yeni atanan Kaymakam Metehan Güngör Kıbrıscık'ta görevine başladı

Metehan Güngör, İçişleri Bakanlığı'nın 30 Nisan 2024 tarihli kararıyla Kıbrıscık Kaymakamlığı görevine resmen başladı. Güngör, önceki Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in kaldığı yerden ilçeye hizmet edecek…

Kaymakamlık karşılama töreni

Görevine başlamasının ardından, kurum amirleri ve müdürler tarafından düzenlenen bir karşılama töreniyle memnuniyetle karşılandı. Bu tören, Güngör’ün ilçe yöneticileri ve çalışanlarla ilk resmi buluşması oldu. Göreve başlar başlamaz, Güngör, ilçenin genel durumu ve kamu kurumlarının işleyişi hakkında detaylı bilgiler edindi.

Kaymakam Güngör’den Kıbrıscıklılara mesaj

Kaymakam Güngör, göreve başlama onurunu yaşadığını ve tüm Kıbrıscıklılara hizmet etme fırsatını büyük bir mutlulukla karşıladığını ifade etti. Ayrıca, tüm vatandaşlara adil ve tarafsız hizmet sağlama taahhüdünde bulundu.

Kıbrıscık'ta yapılan ve devam eden spor projeleri

Yeni Kaymakam, görevinin ilk günlerinde ilçenin spor tesislerini ziyaret etti. İlçe spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile yapımı devam eden gençlik merkezi ve halı saha projelerini inceledi, bu tesislerin daha verimli kullanılması için görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam ve sporcuların buluşması

Güngör, ziyaretler sırasında sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sporcuların taleplerini dinleyerek, onlarla sohbet etme fırsatı buldu. Bu buluşmalar, kaymakamlığın vatandaş odaklı yaklaşımını pekiştirdi.

Kaymakamlıkta yeni bir dönem

Kaymakam Güngör, Kıbrıscık'ta yeni bir dönemin başladığını ve ilçenin kalkınması için tüm yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve mesai arkadaşlarıyla birlikte çalışacaklarını vurguladı. Bu yeni dönemde, ilçenin her alanda gelişimine katkı sağlamak öncelikli hedefi olacak.