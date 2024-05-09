Kastamonu, Karadeniz Bölge Baroları Kurgusal Duruşma Yarışmasına ev sahipliği yaptı

Kastamonu, 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen kurgusal duruşma yarışmasının Karadeniz Bölge Baroları ön elemelerine ev sahipliği yaptı. Genç avukatlar yarışırken, baro yönetimi de etkinliği destekledi. Bu önemli etkinlik, stajyer avukatların hukuki yeteneklerini sergilemelerine ve geliştirmelerine olanak tanıdı.

Yarışmada kimler vardı?

Bolu Barosu Stajyer Avukatları Cansu Akbıyık, Gülnur Demirbaş, Şevval Güldemir ve Yoncagül Akbaş, Bolu Barosu’nu temsilen yarışmada yer aldılar. Genç avukatlar, hukuki bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı buldu.

Baro Yönetimi de oradaydı

Yarışmayı, Bolu Baro Başkanı Avukat P. Bengü Akşemsettinoğlu, Baro Genel Sekreteri Avukat. Esin Dolapcı ve Baro Saymanı Avukat Çağdaş Yikit de yakından takip etti. Yönetim kadrosunun bu etkinliğe katılımı, stajyer avukatlara olan desteklerini ve yarışmanın önemini gösterdi.

Kurgusal duruşmaların önemi

Kurgusal duruşma yarışmaları, hukuk pratiğinde karşılaşılabilecek gerçekçi durumları simüle ederek stajyer avukatların deneyim kazanmalarını sağlıyor. Bu tür yarışmalar, teorik bilgilerin pratiğe dökülmesinde kritik bir role sahip oluyor.

Yarışmanın İşleyişi

Yarışmada, stajyer avukatlar farklı dava senaryoları üzerinden mücadele ettiler. Her biri, bir davanın taraflarını temsil ederek, hakim karşısında argümanlarını sunma şansı buldu. Performansları, deneyimli hukukçular tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın Sonuçları

Yarışmanın sonuçları, katılımcıların hem bireysel hem de takım olarak gelişimlerine dair önemli göstergeler sundu. Kazananlar, bölgesel finallerde yarışma hakkı kazandı, ancak her katılımcı değerli deneyim ve geri bildirimlerle evine döndü.

Bu yarışma, stajyer avukatların kariyerlerinde önemli bir kilometre taşı oldu ve onların hukuki düşünme, analiz yapma ve savunma tekniklerini geliştirmelerine katkıda bulundu. Kastamonu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu başarılı etkinlik, gelecek yıllarda da benzer organizasyonlara ilham kaynağı olacak.