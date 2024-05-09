Türkiye’de üreme alanı Ankara – Bolu arasında bulunan olan kara akbaba sokakta gezinirken bulundu

Doğal yaşam ve üreme alanı Dörtdivan ilçemiz ile Beypazarı ilçesi arasında bulunan 50 kilometrelik dağ koridoru olan dev yırtıcılar zaman zaman şehir merkezlerine kadar inebiliyor. Bölgede 25 bin kadar Kara Akbaba’nın yaşadığı öngörülüyor. Bölgede bulunan kara akbabalardan birisi Beypazarı’nın kenar mahallesinde sokak ortasında görüntülendi.

Yaralı kara akbabayı vatandaşların dikkati kurtardı

Nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara’nın Beypazarı ilçesinde nesli tükenmekte olan yaralı kara akbaba, vatandaşların dikkati sonucu belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı akbaba tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Ekosistem için çok önemliler

Nesli tehlike altına girmeye yakın kara akbabaların nüfusunun her geçen gün azaldığını ifade eden uzmanlar, türün doğadaki önemini şöyle anlattı: “Besinlerinin neredeyse tamamını leşler oluşturuyor. Doğada ölmüş evcil veya yabani bir canlının bölgedeki leşçil türler sayesinde toprağa karışma süreci oldukça hızlanıyor. Bu leşler toprağa karışmadıkça hastalık etkeni oluşturmaya ve yayılmaya devam ediyor. Leşin derisini açan, ilk beslenen ve diğer türlerin beslenmesine imkan sağlayan bir türdür. Türün korunması için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerekiyor.”