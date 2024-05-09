8 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın fiyatları. Cumhuriyet altını günü hangi fahiş fiyatla açtı? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cevapları haberimizde.

Altın fiyatları güne hızlı bir başlangıç yaptı
Yatırımcıların bir numaralı yatırım aracı olan altın geçen hafta Kapalıçarşı da başladığı yükselişini 7 Mayıs 2024 Salı günü de devam ettiriyor. Altın fiyatları güne hızlı bir başlangıç yaptı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 Salı günü başlangıcıyla yatırımcılar ve ilgilileri altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın kaç lira? Gibi sorularla güne başladılar. İşte o çok merak edilen sorular ve cevapları.
Cumhuriyet TL15.682,61 ile güne hızlı başladı
Cumhuriyet altını gibi 15.682,61fahiş bir fiyatla güne başlayarak herkesi şoka uğratıyor. Gram altın 7 Mayıs salı günü açılışı 2.406,08 TL den yaparken bugün 2.406,08 TL den açılışı yapıyor. Bir önceki gün 3 bin 933 TL'den satışa çıkartılan çeyrek altın ise bugün açılışı: 3.932,68 TL den yaptı.Yarım altın ise güne 7.865,36 gibi fahiş yüksek bir fiyat ile başlıyor. Altın her zamanki gibi cep yakmaya vatandaşı hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.
Vatandaş altından uzaklaştırılıyor
Altın fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Altın fiyatları yükselişini üstüne koyarak sürdürüyor. Altın günümüzde sadece yatırımcıların ve zenginlerin alabileceği duruma getiriliyor. Vatandaş ise git gide altını alım gücünden uzaklaştırılıyor. Vatandaş daha çok temel ihtiyaçlarına para yetiştirmeye çalışırken günü kurtarma derdindeyken bu fahiş fiyatlar vatandaşı altından daha da uzaklaştırıyor bakalım altın bugün ne kadar olmuş? İşte güncel altın fiyatları.
Altın kuru günden güne yükselişini devam ettirirken fiyatlar ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. İşte 8 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın alış-satış tablosu.
İşte güncel altın fiyatları;
Gram altın
Alış: 2.404,98
Satış: 2.406,08 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.847,96
Satış: 3.932,68
Ons altın
Alış: 2.313,75
Satış: 2.314,45
Ons altın
Alış: 3.847,96
Satış: 3.932,68
Cumhuriyet altını
Alış: 15.391,85
Satış: 15.682,61
Yarım altın
Alış: 7.671,87
Satış: 7.865,36
Ziynet altını
Alış: 15.391,85
Satış: 15.682,61
Ata altını
Alış: 16. 100,20
Satış: 16.511,69
14 ayar altın bilezik
Alış: 1.302,45
Satış: 1.725,76
22 ayar altın bilezik
Alış: 2.211,98
Satış: 2.347,26
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.