8 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın fiyatları. Cumhuriyet altını günü hangi fahiş fiyatla açtı? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cevapları haberimizde.

Altın fiyatları güne hızlı bir başlangıç yaptı

Yatırımcıların bir numaralı yatırım aracı olan altın geçen hafta Kapalıçarşı da başladığı yükselişini 7 Mayıs 2024 Salı günü de devam ettiriyor. Altın fiyatları güne hızlı bir başlangıç yaptı. Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? 8 Mayıs 2024 Salı günü başlangıcıyla yatırımcılar ve ilgilileri altın bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Gram altın kaç lira? Gibi sorularla güne başladılar. İşte o çok merak edilen sorular ve cevapları.

Cumhuriyet TL15.682,61 ile güne hızlı başladı

Cumhuriyet altını gibi 15.682,61fahiş bir fiyatla güne başlayarak herkesi şoka uğratıyor. Gram altın 7 Mayıs salı günü açılışı 2.406,08 TL den yaparken bugün 2.406,08 TL den açılışı yapıyor. Bir önceki gün 3 bin 933 TL'den satışa çıkartılan çeyrek altın ise bugün açılışı: 3.932,68 TL den yaptı.Yarım altın ise güne 7.865,36 gibi fahiş yüksek bir fiyat ile başlıyor. Altın her zamanki gibi cep yakmaya vatandaşı hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

Vatandaş altından uzaklaştırılıyor

Altın fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Altın fiyatları yükselişini üstüne koyarak sürdürüyor. Altın günümüzde sadece yatırımcıların ve zenginlerin alabileceği duruma getiriliyor. Vatandaş ise git gide altını alım gücünden uzaklaştırılıyor. Vatandaş daha çok temel ihtiyaçlarına para yetiştirmeye çalışırken günü kurtarma derdindeyken bu fahiş fiyatlar vatandaşı altından daha da uzaklaştırıyor bakalım altın bugün ne kadar olmuş? İşte güncel altın fiyatları.

Altın kuru günden güne yükselişini devam ettirirken fiyatlar ise yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. İşte 8 Mayıs 2024 Salı günü güncel altın alış-satış tablosu.

İşte güncel altın fiyatları;

Gram altın

Alış: 2.404,98

Satış: 2.406,08 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.847,96

Satış: 3.932,68

Ons altın

Alış: 2.313,75

Satış: 2.314,45

Ons altın

Alış: 3.847,96

Satış: 3.932,68

Cumhuriyet altını

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Yarım altın

Alış: 7.671,87

Satış: 7.865,36

Ziynet altını

Alış: 15.391,85

Satış: 15.682,61

Ata altını

Alış: 16. 100,20

Satış: 16.511,69

14 ayar altın bilezik

Alış: 1.302,45

Satış: 1.725,76

22 ayar altın bilezik

Alış: 2.211,98

Satış: 2.347,26