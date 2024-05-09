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Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

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Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 2023 çalışmalarını övdü ve 2024 için tasarruflu yönetim çağrısında bulundu. Çalışmaların başarıyla devam etmesini isteyen Şentürk, kazasız bir yıl temennisinde bulundu.

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi mask
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi
Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi
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Kapsamlı bir denetim ve inceleme

Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

Turu Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirerek, kurumun denetimini ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.

Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ile toplantıBölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

Ziyaret esnasında, Seben Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir başta olmak üzere, müdür yardımcısı, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları ile bir araya gelen Şentürk, ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve onlarla sohbet etme fırsatı buldu.

Ormancılık faaliyetlerine dair bilgi alışverişiBölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

Müdür Şentürk, İşletme Müdürü Sinan Çilingir'den Seben’de yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Bu bilgi alışverişi, bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin gelecek planlamasına ışık tuttu.

Personel Başarılarına Teşekkür 2023 yılında Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı çalışmaları övgüyle anan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, personel ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda, 2024 yılında da benzer başarıların devamını beklediğini ifade etti.

2024 Yılı Planlamaları ve Tasarruf ÖnlemleriBölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

Bölge Müdürü, 2024 yılına dair planlamaların, program aşımına mahal vermeden ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda ekibinden azami gayret göstermelerini istedi.

Tesis ve bina incelemeleri

Şentürk, ayrıca işletme bünyesindeki bina ve tesislerde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan hizmetler ve çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm ekip üyelerine teşekkür etti.

Ziyaretin tamamlanması ve iyi temenniler

Bölge Müdürü ziyareti, çalışanlara kazasız ve başarılı bir yıl temennisi ile sonlandırdı. Bu ziyaret, Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nün başarılı bir yıl geçirmesi için motivasyon ve destek sağlamış oldu.

# seben

09 May 2024 - 13:00 - Güncel

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