Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğü’nü denetledi

Kapsamlı bir denetim ve inceleme
Turu Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Seben Orman İşletme Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirerek, kurumun denetimini ve incelemelerde bulunmak üzere yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi.
Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekibi ile toplantı
Ziyaret esnasında, Seben Orman İşletme Müdürü Sinan Çilingir başta olmak üzere, müdür yardımcısı, işletme şefleri ve orman muhafaza memurları ile bir araya gelen Şentürk, ekibin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve onlarla sohbet etme fırsatı buldu.
Ormancılık faaliyetlerine dair bilgi alışverişi
Müdür Şentürk, İşletme Müdürü Sinan Çilingir'den Seben’de yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Bu bilgi alışverişi, bölgedeki ormancılık faaliyetlerinin gelecek planlamasına ışık tuttu.
Personel Başarılarına Teşekkür 2023 yılında Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı çalışmaları övgüyle anan Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, personel ile bir araya gelerek teşekkürlerini iletti. Aynı zamanda, 2024 yılında da benzer başarıların devamını beklediğini ifade etti.
2024 Yılı Planlamaları ve Tasarruf Önlemleri
Bölge Müdürü, 2024 yılına dair planlamaların, program aşımına mahal vermeden ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda ekibinden azami gayret göstermelerini istedi.
Tesis ve bina incelemeleri
Şentürk, ayrıca işletme bünyesindeki bina ve tesislerde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan hizmetler ve çalışmalardan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve tüm ekip üyelerine teşekkür etti.
Ziyaretin tamamlanması ve iyi temenniler
Bölge Müdürü ziyareti, çalışanlara kazasız ve başarılı bir yıl temennisi ile sonlandırdı. Bu ziyaret, Seben Orman İşletme Müdürlüğü'nün başarılı bir yıl geçirmesi için motivasyon ve destek sağlamış oldu.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.