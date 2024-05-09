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BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

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BİM mağazasında tavukların binek araçla taşınması büyük tepki çekti. Kasaplar ve uzmanlar, bu yöntemin insan sağlığı için ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. BİM ise yaşananlar için açıklama yaptı ve önlemlerini sıraladı.

BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı! mask
BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!
BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!
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Tavuk taşıma skandalı sosyal medyada gündem oldu

BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir BİM şubesine tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla taşınması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir vatandaşın çektiği ve paylaştığı görüntülerde, tavukların hafif ticari aracın bagaj ve arka koltuğunda taşındığı görüldü. Bu durum, tavukların mağazada satışa sunulmadan önce uygun olmayan koşullarda taşınmasına dair endişeleri gündeme getirdi.

Kasaplar tehlike sinyalleri veriyor

BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

Yerel kasaplar ve gıda güvenliği uzmanları, tavukların bu şekilde taşınmasının insan sağlığı için büyük riskler taşıdığını belirtti. Kasap Niyazi Akçay, et ürünlerinin soğuk zincirin korunması gerektiğini vurgulayarak, bu koşulların dışında taşınan tavukların hızla bakteri üretebileceğini ve tüketiciler için tehlikeli olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar ne diyor?

BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

Kasap Sadrettin Gül, 22 yıllık deneyime dayanarak soğuk zincirin kırılmasının, hava sıcaklığı ne olursa olsun, bakteri oluşumu için ideal koşulları yarattığını belirtti. Gül, tavuk gibi hassas ürünlerin taşınmasında özel dikkat gerektiğine işaret etti ve bu tür ürünlerin doğru şekilde taşınmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

BİM'den olaya ilişkin açıklama

Olayın ortaya çıkmasının ardından BİM yetkilileri bir açıklama yaparak, söz konusu tavukların tedarikçi firma çalışanının bilgisi dışında alınan bir inisiyatif sonucu bu şekilde taşındığını belirtti. Mağazaya yaklaşık birkaç yüz metre kala aracın bozulması üzerine tavukların geçici olarak başka bir araca aktarıldığını ve bu durumun firma politikalarına aykırı olduğunu ifade ettiler.

Tedarikçi firmaya uyarılar yapıldıBİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

BİM, tedarikçi firmaya gerekli uyarıları yaparak, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Ayrıca, sorumlu çalışanın iş akdinin feshedildiği bildirildi. Şirket, gıda güvenliği ve kalitesinin birinci öncelikleri olduğunu ve tedarik zincirlerinin düzenli olarak denetlendiğini vurguladı.

Gıda güvenliği ve tüketici tepkileri

Bu olay, tüketiciler arasında gıda güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattı. Uzmanlar, tüketicilere alışverişlerini yaparken bilindik ve güvenilir kaynaklardan yana tercih yapmalarını öneriyor. Ayrıca, gıda ürünlerinin taşınma ve saklama koşullarına dair şeffaflık çağrısı yapıyorlar.

Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çağrı

Kamuoyunun tepkisi ve uzman yorumları, perakende sektöründe gıda taşıma ve saklama standartlarının daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini ortaya koydu. BİM ve diğer perakende zincirlerinin bu tür olayları önlemek için daha katı kontroller ve eğitim programları geliştirmesi bekleniyor.

# eğitim, Sağlık, açıklama, hava, olay, yol

09 May 2024 - 14:00 - Güncel

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