BİM’de şok görüntü! BİM şubesinde tavuk taşıma skandalı!

Tavuk taşıma skandalı sosyal medyada gündem oldu
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir BİM şubesine tavukların soğuk zincir yerine binek bir araçla taşınması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir vatandaşın çektiği ve paylaştığı görüntülerde, tavukların hafif ticari aracın bagaj ve arka koltuğunda taşındığı görüldü. Bu durum, tavukların mağazada satışa sunulmadan önce uygun olmayan koşullarda taşınmasına dair endişeleri gündeme getirdi.
Kasaplar tehlike sinyalleri veriyor
Yerel kasaplar ve gıda güvenliği uzmanları, tavukların bu şekilde taşınmasının insan sağlığı için büyük riskler taşıdığını belirtti. Kasap Niyazi Akçay, et ürünlerinin soğuk zincirin korunması gerektiğini vurgulayarak, bu koşulların dışında taşınan tavukların hızla bakteri üretebileceğini ve tüketiciler için tehlikeli olabileceğini ifade etti.
Uzmanlar ne diyor?
Kasap Sadrettin Gül, 22 yıllık deneyime dayanarak soğuk zincirin kırılmasının, hava sıcaklığı ne olursa olsun, bakteri oluşumu için ideal koşulları yarattığını belirtti. Gül, tavuk gibi hassas ürünlerin taşınmasında özel dikkat gerektiğine işaret etti ve bu tür ürünlerin doğru şekilde taşınmamasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.
BİM'den olaya ilişkin açıklama
Olayın ortaya çıkmasının ardından BİM yetkilileri bir açıklama yaparak, söz konusu tavukların tedarikçi firma çalışanının bilgisi dışında alınan bir inisiyatif sonucu bu şekilde taşındığını belirtti. Mağazaya yaklaşık birkaç yüz metre kala aracın bozulması üzerine tavukların geçici olarak başka bir araca aktarıldığını ve bu durumun firma politikalarına aykırı olduğunu ifade ettiler.
Tedarikçi firmaya uyarılar yapıldı
BİM, tedarikçi firmaya gerekli uyarıları yaparak, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri aldığını duyurdu. Ayrıca, sorumlu çalışanın iş akdinin feshedildiği bildirildi. Şirket, gıda güvenliği ve kalitesinin birinci öncelikleri olduğunu ve tedarik zincirlerinin düzenli olarak denetlendiğini vurguladı.
Gıda güvenliği ve tüketici tepkileri
Bu olay, tüketiciler arasında gıda güvenliği konusunda ciddi endişeler yarattı. Uzmanlar, tüketicilere alışverişlerini yaparken bilindik ve güvenilir kaynaklardan yana tercih yapmalarını öneriyor. Ayrıca, gıda ürünlerinin taşınma ve saklama koşullarına dair şeffaflık çağrısı yapıyorlar.
Gelecekte benzer olayların önlenmesi için çağrı
Kamuoyunun tepkisi ve uzman yorumları, perakende sektöründe gıda taşıma ve saklama standartlarının daha sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini ortaya koydu. BİM ve diğer perakende zincirlerinin bu tür olayları önlemek için daha katı kontroller ve eğitim programları geliştirmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.