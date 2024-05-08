08 May 2024 - 00:00- Güncel G:

Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı

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Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İçinde bulunduğumuz konjonktürde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık" dedi.

Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı mask
Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı
Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı
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Başvurular 20 Mayıs’ta alınacakDaha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin Bakanlık binasında açıklamalarda bulundu. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili ekonomi kurmaylarıyla son bir görüşme yaptıklarını belirten Bakan Tekin, "Ardından da elde edilen rakama göre Personel Genel Müdürlüğümüz branş dağılımlarına ilişkin simülasyonlarını yaptılar. Milli Eğitim Bakanı olarak genç öğretmen arkadaşlarımızın heyecanını, bu heyecanı duyan arkadaşlarımızı mümkün olan sayıda aramıza dahil etmek için ciddi çabalar sarf ettik. Son 4 yılda tüm dünyada ekonomik, sosyal hayatı alt üst eden, edilmeyen gelişmeler yaşandı. Pandemi ile başlayan süreçte hem Türkiye’de hem dünyada ekonomi ciddi şekilde daraldı. Ardından ‘asrın felaketi’ dediğimiz süreci yaşadık. İçinde bulunduğumuz konjonktürde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bahsettiğim parametreler ışığında Hazine ve Maliye Bakanlığımızla 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. Öğretmen adayı arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

En çok atama yapılacak 5 alan açıklandı

Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı

Personel Genel Müdürlüğünün rakamlar üzerine branş dağılımları ile ilgili çalışmalarını yürüttüğünü belirten Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanı olarak ‘şu branş önemlidir, şu branş önemsizdir’ gibi bir bakış açım yok. Atama alanlarına seçilen 130’a yakın branşın tamamı benim için eşit önemdedir. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapılmasını istedik. En çok yapmayı planladığımız 5 alan: sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968" bilgisini paylaştı.

% 50 KPSS, % 50 mülakat puanı esas alınacak

Daha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı

"Öğretmen atamalarında deneme tarzı bir mülakatın gerekli olduğunu dile getirmiştim" diye konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, şunları aktardı:

"Süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez okumaya davet ediyorum. Tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkını yenmediği bir süreç yürüteceğiz. KPSS skorunun yüzde 50’si ve mülakatların yüzde 50’si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayımlanmak üzere Resmî Gazete’ye göndereceğiz. 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız."

Bakanlığa 63 bin 108 görüş ulaştırıldıDaha fazla öğretmen ataması yapması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin atamada ısrarlı

Yeni müfredat taslağına ilişkin de bilgi veren Bakan Tekin, "Yeni programımızı askıya çıkarmıştık, bir haftalık süre vermiştik. Devamında da bu konuda bize katkı, destek, öneri, teklif sunacak arkadaşlara açığız. Süre kısıtını uzatabiliriz. Cuma günü süreç dolmasına rağmen yoğun bir öneri talebi geldiği için uzatmıştık. Bu hafta sonu cuma günü mesai saati bitimine kadar bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. 26 Nisan’dan itibaren programlarımız 1 milyon 542 bin defa indirilmiş. Ayrıca 63 bin 108 görüş bize ulaştırılmış. Çok büyük bir katılımın olduğunu söylemek lazım" dedi.

# Türkiye, destek, eğitim

08 May 2024 - 00:00 - Güncel

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