09 May 2024 - 15:00- Güncel G:

Anlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyetisyen Cemre Balkan'a göre, her açlık hissi gerçek değil. Duygusal tetikleyiciler ve stres gibi faktörler, kişileri sağlıksız yeme davranışlarına yönlendirebilir. Gerçek ve duygusal açlık arasındaki farkı anlamak, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme için kritiktir.

Anlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir mask
Anlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir
Anlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir
+8
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Açlık nedir ve nasıl anlaşılır? Açlık, vücudun enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirdiği doğal bir süreçtir. Ancak her acıkma hissi, fiziksel ihtiyaçtan kaynaklanmaz. Diyetisyen Cemre Balkan, gerçek açlığı duygusal açlıktan ayırt etmenin önemini vurguluyor. Gerçek fiziksel açlık, vücudun enerji için gıda talep ettiği durumdur ve genellikle midenin guruldaması gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterir.

Fiziksel olmayan açlık türleri

Anlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

Diyetisyen Cemre Balkan, açlığın sadece fiziksel bir ihtiyaç olmadığını, duygusal ve psikolojik faktörlerin de insanları yemeğe yönlendirebileceğini belirtiyor. Stres, üzüntü, can sıkıntısı veya mutluluk gibi duygular, kişilerin yemek yeme isteğini tetikleyebilir. Bu tür duygusal yeme eğilimleri, kilo alımına ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarına yol açabilir.

Gerçek açlık ile duygusal açlıkAnlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

Arasındaki Fark Gerçek açlık, vücudun besine olan fizyolojik ihtiyacıdır ve belirli bir süre sonra yavaş yavaş ortaya çıkar. Duygusal açlık ise aniden ortaya çıkar ve genellikle belirli yiyeceklere karşı yoğun bir istek şeklinde kendini gösterir. Balkan, bu iki tür açlık arasında ayırt etme yeteneğinin kilo yönetiminde kritik olduğunu ifade ediyor.

Açlığı kontrol altına alma yöntemleriAnlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

Etkili açlık yönetimi için Balkan, küçük ve sık öğünler tüketmenin, lifli gıdalar ve yeterli protein alımının önemini vurguluyor. Ayrıca, bol miktarda su içmek ve aralıklı oruç gibi yöntemlerle de açlık kontrolü sağlanabilir. Bu stratejiler, özellikle duygusal yeme eğilimlerine karşı bireyleri koruyabilir.

Stres ve yeme ilişkisiAnlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

Stres, özellikle duygusal yeme davranışları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bazı insanlar stresli olduklarında, rahatlama bulmak amacıyla yiyeceklere yönelir. Balkan, stres yönetiminin sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor ve meditasyon gibi rahatlama tekniklerinin faydalarını öne çıkarıyor.

Sağlıklı yaşam tarzının rolüAnlamak gerek… Açlık hissi her zaman gerçek değildir

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterli uyku almak, açlık hissini doğru bir şekilde yönetmek için esastır. Cemre Balkan, bu alışkanlıkların bireyin genel iştah kontrolüne ve enerji seviyelerine olumlu etkilerde bulunduğunu söylüyor.

# Yaşam, yol

09 May 2024 - 15:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL