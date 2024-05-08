Çöp kamyonunun çarptığı direk onarıma alındı

Kültür Mahallesi Aşık Veysel Sokak'ta bulunan yeraltı konteynerdeki çöpleri boşaltmaya çalışan belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çöp kamyonunun vinç kolu, elektrik tellerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri kamyonun üzerine ve kaldırıma düştü.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine SEDAŞ ekipleri sevk edildi, bölgedeki elektrik akımı kesildi.
Kopan tellerin onarılması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.