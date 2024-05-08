Sanatın kalbi Bolu'da atıyor!

BİLSEM öğrencileri, okul derslerini tamamlayıcı eğitimlerin yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarına da katılıyor.

Merkezde görev yapan öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kendilerine katkı sağlayabilecek dersleri alan ve atölyelerdeki eğitimlere katılan öğrenciler, yeni bilgiler ve hobiler ediniyor.Görsel sanatlar atölyesinde, kuru, pastel ve akrilik boya kullanarak hayallerini kağıda aktaran öğrenciler, mum batik tekniğiyle de kumaşları renklendiriyor.Görsel sanatlar öğretmeni Ayşe Çevirgen, AA muhabirine, öğrencilere, kendilerini geliştirmeleri için farklı tekniklerle resim yapmayı öğrettiklerini söyledi.

Çevirgen, mum batik tekniğinin, geçmişte ipek üzerine uygulandığını dile getirerek, "İpeğin maliyeti çok yüksek olduğu için biz Amerikan bezi üzerine çalışıyoruz. Bu kat kat çalışılarak yapılan bir teknik. Geleneksel sanatlarımızın içinde de yer alıyor. Çocuklar bu tekniği sevdi. Kompozisyonlarını kendileri oluşturdu. Keyif alarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Amaçlarının sadece resim yapmak olmadığını belirten Çevirgen, öğrencilerin resim yaparken farklı malzemeleri kullanmayı öğrendiğini kaydetti.Öğrenci Azra Naz Çakmak da mum batik tekniğini eğlenceli bulduğunu aktararak, "Ayrıca beni rahatlatıyor ve iyi geliyor. Kafamız dağılıyor." dedi.

Selvi Ceren Türker ise yaptıkları çalışmaların kendilerine iyi geldiğini belirterek, "Kumaş üzerine mumla desenimizi çizip üzerinden boyayla geçiyoruz. Dersten uzaklaşmamızı sağlıyor. Kafamızı boşaltmamızı sağlıyor. Bize iyi geliyor. Buradan çıktıktan sonra derslere daha rahat odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.