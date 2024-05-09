Mudurnu'da gerçekleşen trafik denetimiyle, sürücülere dikkat uyarısı yapıldı!

Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mudurnu'nun kilit noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ilçenin giriş ve çıkış noktalarına sık sık uygulama noktası oluşturan ekipler sürücüleri tek tek denetliyor. ‘Hayatla Yarışılmaz’ mottosuyla hazırlanan, sürücüleri bilgilendiren içeriğin bulunduğu broşür, polis ekipleri tarafından araç kullananlara verildi.
Polis ekiplerinin kurallara uymaları noktasında özenle uyardığı sürücülerin emniyet kemerlerini taktığı görüldü. Okul önlerinde ve yaya geçitlerinde sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan polis ekipleri, araçları denetlemeye devam etti.Polis ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri ve bilgilendirmeleri sık sık yapacağı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.