Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engereklerin çiftleşme dansı kamerada

Yurdun her yerinde barınabiliyorlar

Yurdumuzda havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Kışın doğada gözükmeyen yabani türler de ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'deki yılanların arasında en zehirli olarak bilinen ve Doğu Akdeniz’de sıklıkla görülen koca engerek yılanları bu kez kendini anadolu’nun kuzeyinde ve doğusunda göstermeye başladı.

Bolu ve çevresinde çok yılan yaşıyor

Anadolu coğrafyasının en çok Akdeniz ve Batı Karadeniz bölümlerinde yaşayan engerekler en zehirli yılan türleri arasında yer alıyor. Bolu ve çevre illerinde her yıl en az 10 farklı yılan sokması vakası yaşanırken, geçtiğimiz yıl ilimizde belediye itfaiye müdürlüklerince çok sayıda yılan vakasına müdahale edildiği biliniyor.

Çiftleşme görüntüleri sosyal medyaya yansıdı

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden engerek yılanları nemli ılık iklimleri ve karanlık yerleri seviyor. Çok nadiren gündüz gözüyle toprak üstüne çıkan yılanlar soğuk kanlı katiller olarak biliniyor. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan engerek yılanları çiftleşirken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre birbiriyle sarılarak vakit geçiren engerekler, gözden kayboldular.