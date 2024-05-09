- Güncel

Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da tüketici haklarını korumak amacıyla yapılan sıkı denetimler devam ediyor. Marketler, restoranlar ve diğer tüketici hizmeti veren işletmeler, fiyat etiketleri ve haksız fiyat artışları açısından kontrol ediliyor. Tüketiciler, ALO 175 ve CİMER üzerinden şikayetlerini iletebilir.

Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi mask
Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi
Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’da özellikle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listelerine yönelik denetim uygulandı…

Bolu’da işletmelere denetimler

Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, valilik koordinasyonunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği çerçevesinde sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimler, il genelindeki marketler, restoranlar, kafeler, pastaneler gibi tüketici hizmeti veren işletmeleri kapsıyor.

Denetimlerin odağı nedir?Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

Denetimler, özellikle fiyat etiketleri, kasa ile raf fiyatları arasındaki uyumsuzluklar ve haksız fiyat artışları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ayrıca, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerdeki tarife ve fiyat listeleri de kontrol edilmektedir. Bu denetimlerle, tüketicinin alım gücünün korunması ve piyasadaki fiyat dengesinin sağlanması hedefleniyor.

Sürekli ve etkin denetimlerBolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

Bu denetimler, yıl boyunca düzenli aralıklarla yapılmakta ve tüketici haklarının korunması için etkin bir şekilde sürdürülmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu denetimler, tüketicilere güvenli ve adil bir alışveriş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.

Tüketiciler şikayetlerini nasıl iletebilir?Bolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

Tüketiciler, karşılaştıkları herhangi bir haksızlık veya usulsüzlük durumunda, ALO 175 Tüketici Hattı, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA), CİMER üzerinden ya da yazılı olarak Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'ne şikayetlerini iletebilirler. Bu şikayet mekanizmaları, tüketicilerin kolaylıkla erişebileceği ve sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabileceği kanallardır.

Tüketici haklarına erişim kolaylığıBolu’da işletmelere fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı, tarife ve fiyat listeleri denetimi

Bolu İl Müdürlüğü, tüketicilerin haklarına erişimini kolaylaştırmak için çeşitli kanallar sunmaktadır. Bu kanallar aracılığıyla yapılan şikayetler, ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte ve gerekli işlemler süratle yapılmaktadır.

Toplumda farkındalık yaratma

Denetimler ve kolay erişilebilir şikayet mekanizmaları, toplumda tüketici hakları konusunda farkındalığı artırmakta ve tüketicileri bilinçlendirmektedir. Bu bilinçlendirme sayesinde tüketiciler, haklarını daha iyi anlayabilmekte ve gerektiğinde bu hakları savunabilmektedir.

Gelecek planları ve beklentiler

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, tüketici haklarını korumak ve tüketicilere daha iyi hizmet sunmak için denetimleri artırarak devam ettirmeyi planlamaktadır. Bu süreçte, tüketicilerden gelen geri bildirimler de büyük önem taşımaktadır.

09 May 2024 - 16:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL