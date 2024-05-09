AstraZeneca aşısı küresel çapta geri çekiliyor…Aşı hakkında endişe veren itiraflar!

AstraZeneca'dan dünya çapında çarpıcı adım

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'de görülen dava kapsamında, AstraZeneca ilaç şirketi, koronavirüs aşısının nadir görülen ancak tehlikeli yan etkileri olduğunu resmi olarak kabul etti. Bu itirafın ardından, şirket dünya genelinde tüm aşılarını piyasadan çekme kararı aldı. Bu durum, özellikle 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği küresel salgınla mücadelede önemli bir döneme işaret ediyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde başlayan hukuki süreç

İngiltere'de 50'den fazla mağdur ve yakınları tarafından dava edilen AstraZeneca, mahkeme sürecinde aşının potansiyel tehlikelerini kabul etmek zorunda kaldı. Bu adım, hem şirketin itibarı hem de koronavirüs aşısıyla ilgili genel güvenilirlik açısından ciddi sonuçlar doğurdu.

Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde aşının durumu

Oxford Üniversitesi ile geliştirilen AstraZeneca aşısı, artık Avrupa Birliği'nde kullanılmayacak. Şirket, pazarlama iznini geri çekti ve benzer başvuruları diğer onay veren ülkelerde de yapma kararı aldı. Bu, aşının geleceği ve uluslararası sağlık politikaları üzerinde derin etkiler yaratıyor.

Aşının yan etkileri ve sağlık üzerindeki etkisi

Şirket, Şubat ayında yaptığı açıklamada aşının Trombositopeni Sendromu ve Tromboz gibi çok nadir durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini itiraf etti. Bu durum, İngiltere'de 80'den fazla ölüm ve yüzlerce ciddi yaralanmayla doğrudan ilişkilendirildi, bu da kamuoyunda büyük endişelere neden oldu.

Ticari etkiler ve aşının geleceği

AstraZeneca, aşının piyasadan çekilmesinin hukuki bir zorunluluk olmadığını, ticari kararlarla motive edildiğini iddia ediyor. Ancak, Vaxzevria adlı aşının üretimi ve tedariki durduruldu ve şirket, yeni varyantlara karşı daha etkili güncellenmiş aşılar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

Mağdurlar ve Yüksek Mahkeme'deki mücadele

Davacılar ve mağdurlar, şirketin itirafları ışığında adil tazminat ve cevaplar arayışı içinde. Bu süreç, ilaç şirketlerinin ürün güvenliği ve şeffaflık konularında daha fazla sorumluluk almasını gerektirecek önemli bir hukuki emsal teşkil edebilir.