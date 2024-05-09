09 May 2024 - 18:00- Güncel G:

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrası sandık görevlileri ücretlerini merak ediyor. Görevliler, ücretlerinin ne zaman ve hangi banka hesaplarına yatırılacağını öğrenmek için detayları bekliyor. İşte son güncellemeler ve ödeme tarihleri…

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak? mask
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?
31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?
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2024 Yerel Seçimlerinde görev alanlar ücretlerini ne zaman alacak?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

Türkiye genelinde 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimler sonrası, sandık görevlilerinin ücretleri merak konusu oldu. Seçimlerde görev alanlar, oy kullanımı, kimlik kontrolü ve sayım işlemlerini yönetti. Şimdi ise gözler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen ödeme tarihlerine çevrildi.

YSK'dan beklenen açıklama

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

YSK, seçimlerden bir ay sonra, görevli ücretleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak görevliler, YSK'nın bu ödemeleri ne zaman gerçekleştireceğini dört gözle bekliyor. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi, ödemelerin seçimlerden kısa bir süre sonra yapılması öngörülüyor.

Sandık görevlilerine ödenecek ücretler31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

2024 Yerel Seçimlerinde görev alan sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL, sandık memurlarına 2.088 TL, partili üyelere 696 TL ve bina sorumlularına 2.936 TL ödeme yapılacak. Bu ücretler, görevlilerin seçim günü üstlendikleri sorumlulukları göz önünde bulundurarak belirlendi.

Ödeme işlemleri nasıl yapılacak?31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

Sandık görevlisi ücretleri, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak olan Ziraat Bankası veya Halkbank hesapları aracılığıyla ödenecek. Görevliler, kendilerine bildirilen banka hesaplarından ödemelerini takip edebilecekler.

Görevliler ne zaman ödeme alacak?31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde görev yapan sandık görevlileri ücretlerini ne zaman alacak?

Sandık görevlileri, YSK tarafından belirlenecek tarihlerde ücretlerini alacaklar. Bu tarihler genellikle seçimlerden birkaç hafta sonra duyurulur. Mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla ödemelerin yapılması bekleniyor, fakat kesin tarihler için YSK'nın resmi duyurusu gerekmektedir.

Sandık görevlisi ücretleri sorgulama

Sandık görevlileri, ödemelerini sorgulamak için YSK'nın bir sorgulama ekranı sunmadığını belirtiyor. Ancak, ödemeler banka hesaplarına yatırıldığında ilgili bankaların internet şubeleri veya mobil uygulamaları üzerinden sorgulanabilir.

Yerel seçimlerin ardından

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanırken, Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçede ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar seçildi. Bu yoğun sürecin ardından, sandık görevlilerinin ödemeleri, YSK tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak ve bu süreç, yerel demokrasinin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor.

# Türkiye, açıklama, belediye

09 May 2024 - 18:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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