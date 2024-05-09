Bolu GSB Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

Osmaniye’de 4-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 1. Lig Erkek Hokey Turnuvası, nefes kesen maçlara sahne oldu. Bolu Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Hokey Takımı, turnuvada sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Grup maçlarında rakiplerini bir bir deviren Bolu GSB, play-off'larda ise Süper Lig'e yükselme şansını son maçta kaybetti.

Bolu GSB'nin play-off performansı

Turnuvanın ilk maçında Bolu GSB, Pursaklar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya dengeli bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Amasya Hokey’i 2-1 mağlup eden Bolu GSB, bu galibiyetle moral buldu. Üçüncü ve son grup maçında Erzurum Hokey’e karşı oynanan ve 4-0 sonuçlanan maç, Bolu GSB'nin grup lideri olarak play-off'lara yükselmesini sağladı.

Süper Lig kıl payı kaçtı

Play-off'lara büyük bir umutla başlayan Bolu GSB, ilk maçında Erzurum Hokey'in ikinci takımını 3-0 mağlup ederek finale doğru emin adımlarla ilerledi. Ancak final maçında Malatya Hokey ile karşılaşan Bolu GSB, bu maçı 4-2 kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaybetti. Sadece bir gol averajı ile Süper Lig hayali suya düşen Bolu GSB, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak, gelecek sezona umutla bakmayı sürdürdü.

Bolu GSB'nin gelecek planları

Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci ruh ve takım çalışması ile öne çıkan Bolu GSB Hokey Takımı, gelecek sezonlarda Süper Lig hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam edecektir. Takım koçu ve oyuncular, bu turnuvadan önemli dersler çıkardıklarını ve gelecek sezonlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını belirttiler.

Turnuvanın ardından

Bolu GSB, bu turnuvada gösterdiği performansla hokeyseverlerin takdirini toplamayı başardı. Osmaniye'deki turnuvada elde ettiği tecrübeler, takımın gelecek sezonlara daha iddialı girmesini sağlayacak. Hokey tutkunları, Bolu GSB'nin gelecek performanslarını merakla bekliyor.