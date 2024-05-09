09 May 2024 - 12:19- Spor G:

Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

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Bolu İl Müdürlüğü Hokey Takımı, Osmaniye’de düzenlenen 1. Lig Erkek Hokey Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla dikkat çekti, ancak Süper Lig'e yükselmeyi son maçta kaçırdı.

Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar… mask
Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…
Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…
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Osmaniye’de 4-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 1. Lig Erkek Hokey Turnuvası, nefes kesen maçlara sahne oldu. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Takımı, turnuvada sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Grup maçlarında rakiplerini bir bir deviren Bolu, play-off'larda ise Süper Lig'e yükselme şansını son maçta kaybetti.

Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

Bolu'nun play-off performansı

Turnuvanın ilk maçında Bolu, Pursaklar ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya dengeli bir başlangıç yaptı. İkinci maçında Amasya Hokey’i 2-1 mağlup eden Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu galibiyetle moral buldu. Üçüncü ve son grup maçında Erzurum Hokey’e karşı oynanan ve 4-0 sonuçlanan maç, Bolu ekibi grup lideri olarak play-off'lara yükselmesini sağladı.

Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

Süper Lig kıl payı kaçtı

Play-off'lara büyük bir umutla başlayan Bolu temsilcisi, ilk maçında Erzurum Hokey'in ikinci takımını 3-0 mağlup ederek finale doğru emin adımlarla ilerledi. Ancak final maçında Malatya Hokey ile karşılaşan Bolu temsilcisi, bu maçı 4-2 kaybederek Süper Lig'e yükselme şansını son anda kaybetti. Sadece bir gol averajı ile Süper Lig hayali suya düşen Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak, gelecek sezona umutla bakmayı sürdürdü.
Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

Bolu'nun gelecek planları

Turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci ruh ve takım çalışması ile öne çıkan Bolu İl Müdürlüğü Hokey Takımı, gelecek sezonlarda Süper Lig hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam edecektir. Takım koçu ve oyuncular, bu turnuvadan önemli dersler çıkardıklarını ve gelecek sezonlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacaklarını belirttiler.

Bolu İl Müdürlüğü Hokey takımı kıl payı ile Süper Lige yükselmeyi kaçırdı! İşte detaylar…

Turnuvanın ardından

Bolu temsilcisi, bu turnuvada gösterdiği performansla hokey severlerin takdirini toplamayı başardı. Osmaniye'deki turnuvada elde ettiği tecrübeler, takımın gelecek sezonlara daha iddialı girmesini sağlayacak. Hokey tutkunları, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hokey takımı gelecek performanslarını merakla bekliyor.

 

09 May 2024 - 12:19 Bolu- Spor

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