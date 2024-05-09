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TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu'da Paris 2024 Olimpiyatları hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

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TCF Başkanı Suat Çelen, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarıları ve Paris 2024 Olimpiyatları için yapılan hazırlıkları değerlendirdi. Genç takımın başarısı ve gelecek hedefleri neler? Detaylar haberimizde.

TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu'da Paris 2024 Olimpiyatları hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu mask
TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu'da Paris 2024 Olimpiyatları hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu
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Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) Başkanı Suat Çelen, geçtiğimiz ay İtalya'nın Rimini kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin genç takımının gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç sporcuların sergilediği üstün performans, Çelen'in olimpiyat oyunları için umutlarını yeşertti.

TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu'da Paris 2024 Olimpiyatları hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Olimpiyat yolunda Türkiye

Çelen, Avrupa Şampiyonası'nın, Paris 2024 Olimpiyatları öncesindeki son viraj olduğunu belirterek, özellikle erkek takımının aldığı sonuçlardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Genç bir kadro ile dördüncü sırayı almanın, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için de umut verici olduğunu vurguladı.

TCF Başkanı Suat Çelen, Bolu'da Paris 2024 Olimpiyatları hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

Tecrübesiz kadrodan büyük başarı

Avrupa Şampiyonası'nda tecrübeli sporcular Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan'ın yer almadığı bir kadro ile mücadele eden Türkiye, genç sporcularıyla dikkat çekici bir başarı elde etti. Çelen, Adem Asil'in küçük bir hata yapmasına rağmen elde edilen başarıları ve halka aletinde iki Türk sporcuyla finale çıkmanın geleneksel bir başarıya dönüştüğünü söyledi.

Adem Asil ve İbrahim Çolak'ın parlayan yıldızları

Çelen, Adem Asil ve İbrahim Çolak'ın dünya şampiyonluklarına dikkat çekerek, bu sporcuların olimpiyatlar için büyük umut olduğunu belirtti. Ayrıca, yarışmalarda sporcuların her zaman kürsüde olma şansının bulunduğunu ve bu yüzden her yarışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Olimpiyat hazırlıkları ve hedefler

Olimpiyat oyunlarına hazırlanan Türk cimnastik takımı, Çelen'in liderliğinde sıkı bir hazırlık süreci geçiriyor. Çelen, takım olarak finale kalmayı ve bireysel alet finallerinde madalya kazanmayı belirtti. Ayrıca, bayrağı her zaman dalgalandırmayı hedeflediklerini ve sporcuların bu doğrultuda mücadele ettiğini vurguladı.

Los Angeles 2028 hedefi

Çelen, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de planlarının büyük olduğunu ve tüm branşlarda olimpiyat kotası kovalayacaklarını açıkladı. Bu doğrultuda genç sporculara yapılan yatırımların önemine değinerek, trampolin, ritmik ve artistik cimnastik dallarında başarı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

# Türkiye, Türk

09 May 2024 - 12:46 Bolu- Spor

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