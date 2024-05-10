10 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor

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Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre lokasyon ve kültürel kriterler dahilinde bölgemizde binlerce köpek olduğunu belirtildi. Sokak köpekleri olduğu sürece ısırma vakaları olacaktır diyen veterinerler, “Çünkü köpek saldırgan bir hayvandır. Gerek kendini koruma iç dürtüsü gerekse tehlike olduğunu düşünerek saldırıp insanları ısırabilir. Bu nedenle sokaklardaki hayvan sayısını azaltmamız gerekiyor" dediler

Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor mask
Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor
Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor
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Giderek daha çok tehlike oluşturuyor

Dünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor

Son dönemlerde sokak hayvanlarının saldırısı sonucu birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'nün hesaplama yöntemine göre bölgemizde binlerce sokak hayvanı bulunuyor. Bu kadar çok sokak köpeğinin bulunduğu bir kentte kısırlaştırma en önemli çözüm yöntemidir. Sokak hayvanlarının sayısındaki artış ilerleyen zamanlarda hayvanlar arasında yaygınlaşabilecek çeşitli hastalıkların önüne geçilmesini zorlaştıracaktır. Aynı zamanda bu durum insanlar için de potansiyel sağlık sorunları oluşturabilecektir" denildi.

Kısırlaştırma seferberliği başlatılmalıDünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor

Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik bilgilendirmelerde bulunulan açıklamada, "5199 sayılı yasaya göre nüfusu 75 bini aşan belediyeler bugüne kadar kısırlaştırma merkezlerini ve geçici hayvan barınaklarını yapmış olmalılardı. 25 bin nüfusa kadar olan ilçeler de hayvanların nakledilmesini için araçlarını ve kısırlaştırma merkezlerini hazırlamalılardı. Ama maalesef ilimizde de, Türkiye'nin birçok yerinde de belediyeler bu işi bu güne kadar yapmadılar. Çünkü sorun artık giderek büyüyünce işin içinden çıkılmaz hale geldi. Bu bir kısır döngü, sokak hayvanlarını sadece 'besleyelim' ile bu işin çözülemeyeceğini artık herkes gördü. Bu bir sağlık sorunudur. Hem hayvanlar için bir sağlık sorunudur, beraberinde ise insanlar için bir sağlık sorunudur. Dünyada artık sağlık tek sağlık konseptinde değerlendiriliyor. Sokakta bu kadar hayvan varsa, hayvanlar arasındaki salgın hastalıkların da önüne geçemezsiniz, zaman zaman insanlara saldırının da önüne geçemezsiniz. Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların da önüne geçemezsiniz. Tek yolu bunun kısırlaştırmak, başka bir çaresi yok. Bütün belediyeler bu gereklilikleri dün yapmış olmaları gerekirdi ancak yapmadılar. Bugünden itibaren kısırlaştırma seferberliği başlatmalılar. Biz bütün kliniklerimiz ile belediyelerle hizmet alımına yönelik kısırlaştırma seferberliği içerisinde olmaya hazırız" konularına değinildi.

Bolu'da 20 bin sokak hayvanı olduğu düşünülüyorDünya Sağlık Örgütü hesaplamalarına göre Bolu sokaklarında yaklaşık 20 bin kedi - köpek bulunuyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün sokak hayvanlarına yönelik öneri ve kuralları hatırlatılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü, 'bir kentin sokaklarında insan nüfusunun yüzde 10'u kadar hayvan yaşar' der. Bu açıdan bakarsak Bolu'da 20 bin kadar sokak hayvanı olduğu düşünülüyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'bu popülasyonun yüzde 70'ini kısırlaştıramazsanız sayıyı sabit tutamazsınız.' İnsanlar hayvanları sevmeliler ancak korkmak da insani bir duygu. Zaman zaman korkabilirler. Olumsuz vakalar yaşanınca insanlar korkmaya başladılar. Buradan 'hayvanlara zarar verilebilir' anlamını çıkarmıyorum, kimse zarar veremez ama kısırlaştırarak popülasyonu azaltmak zorundayız, başka bir çaresi yok bu işin" şeklinde görüş bildirildi.

# Türkiye, Sağlık

10 May 2024 - 08:00 - Güncel

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