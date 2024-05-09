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Bolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?

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Bolu Belediyesi, yönetim kadrosunda önemli değişikliklere giderek, Muhtarlık İşleri ve İşletme ve İştirakler Müdürlüklerine yeni müdürler atadı. Bu stratejik hamlelerle belediye, hizmet ve yönetim süreçlerini daha da etkinleştirmeyi hedefliyor.

Bolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler? mask
Bolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?
Bolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?
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Bolu Belediyesi, Muhtarlık İşleri ve İşletme ve İştirakler Müdürlüklerine yaptığı yeni atamalarla, yönetim kadrosunu güçlendirerek hizmet ve yönetim kalitesini artırmayı hedefliyor. Selim Süren ve Selçuk Türk liderliğindeki müdürlükler, belediyenin yenilikçi projeler geliştirerek vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmasını sağlayacak.

Bolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?

Selim Süren, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne atandıBolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde Özcan Güngören'den boşalan koltuğa vekaleten Selim Süren getirildi. Süren, belediyenin çeşitli bölümlerinde edindiği deneyimlerle, yeni görevine hızlı bir başlangıç yapmayı ve muhtarlık işlerinde yenilikler sunmayı planlıyor.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne Selçuk Türk atamasıBolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?

Selçuk Türk, daha önce Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görev yaparken, şimdi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne lider olarak atandı. Türk, belediyenin işletme faaliyetlerini ve ortaklıklarını yöneterek, operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor.

Yönetimdeki değişikliklerBolu Belediyesi'nde hangi birimlerde müdürler değişti? Yeni atanan birim müdürleri kimler?

Yeni atanan müdürlerin tecrübeleri, Bolu Belediyesi’nin yenilikçi projeler geliştirerek hizmet kalitesini artırmasına imkan tanıyacak. Bu stratejik yönetim değişiklikleri, belediyenin daha etkin çözümler üretmesine zemin hazırlıyor.

Beklenen inovasyonlar ve yenilikler

Selim Süren ve Selçuk Türk liderliğindeki müdürlükler, Bolu Belediyesi'nin hizmetlerini ve vatandaşla ilişkilerini iyileştirmek için yeni projeler ve stratejiler geliştirecek. Her iki departman da kendi alanlarında etkinlik ve verimlilik artışı hedefliyor.

Vatandaşlarla bağların güçlenmesi

Özellikle Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Selim Süren'in yönetiminde, vatandaşlarla ve yerel topluluklarla daha güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Yeni stratejiler ve iş birlikleri, bu bağların pekiştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Bolu Belediyesi'nin yenilikçi vizyonu

Bu atamalar, Bolu Belediyesi'nin şeffaf, etkin ve yenilikçi bir yönetim anlayışını desteklemeye devam ediyor. Yönetimdeki bu yeni yüzler, Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunacak projelerle hizmet kalitesini üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

# Türk, destek, Bolu Belediyesi

09 May 2024 - 14:24 - Güncel

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