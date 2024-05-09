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Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

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Bolu Belediyesi, yerel yönetimlerde teknoloji ve inovasyonu önceliklendirmek amacıyla 23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan "İntertraffic Çin 2024" fuarına ve yeni nesil elektrikli araç üretim tesislerine bir teknik inceleme gezisi düzenliyor. Geziye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte 5 kişi daha katılacak…

Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde mask
Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde
Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde
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Bolu Belediyesi, 23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek olan 'İntertraffic Çin 2024' fuarına katılıyor. Akıllı şehir ve yeni nesil elektrikli araç teknolojileri ile şehrin geleceğine yatırım yapmayı hedefliyor.

Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

Oy birliği ile karar alındı

Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

Bolu Belediye Meclisi'nde, CHP, AK Parti ve MHP üyeleri, bu teknik inceleme gezisinin yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu, yerel yönetimlerde partiler üstü iş birliğinin ve teknolojik gelişimin öneminin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Belediye meclisinin aldığı bu karar, şehrin geleceğine yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamakta.

Gezinin katılımcılarıBolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

Geziye, Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğinde, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Sedat Güleç, Çetin Uç ve Nadi Okur'un yanı sıra, Belediye iştiraki BOLTARTEK Tarım Ürünleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar da katılacak. Bu katılımcılar, Pekin'deki program boyunca çeşitli seminerler, panel tartışmaları ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirecek.

Fuar ve ziyaret edilecek yerlerBolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

"İntertraffic Çin 2024" fuarı, dünya çapında şehir içi trafik yönetimi, altyapı, güvenlik ve akıllı ulaşım sistemleri alanlarında en yenilikçi çözümleri sunacak. Bolu Belediyesi ekibi, bu fuar kapsamında akıllı şehir uygulamaları ve elektrikli araçlar konusunda son teknolojiyi yakından görme fırsatı bulacak. Ayrıca, yeni nesil elektrikli araç üretim tesisleri de ziyaret edilecek, bu da Bolu’nun kendi sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

Beklenen faydalar ve hedeflerBolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

Bu gezinin Bolu Belediyesi için beklenen faydaları çok yönlü olacak. Özellikle akıllı şehir uygulamaları alanında edinilecek bilgiler, Bolu’nun kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, elektrikli araç teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, şehrin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kilit bir adım olabilir.

Sürdürülebilir kentsel gelişim için uluslararası iş birliği

Bu gezinin bir diğer önemli yönü ise uluslararası iş birliği fırsatlarını artırmasıdır. Bolu Belediyesi’nin Çin gibi teknolojik inovasyonun öncüsü bir ülkeyle kuracağı ilişkiler, şehrin kendi teknolojik altyapısını geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu tür uluslararası iş birlikleri, Bolu’nun küresel çapta tanınmasına ve yeni yatırım fırsatlarına kapı aralamasına yardımcı olacak.

# belediye, AK Parti, Bolu Belediyesi, tarım

09 May 2024 - 00:00 - Güncel

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