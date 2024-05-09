Bolu Belediyesi, Çin'de teknoloji ve inovasyon peşinde

Bolu Belediyesi, 23 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek olan 'İntertraffic Çin 2024' fuarına katılıyor. Akıllı şehir ve yeni nesil elektrikli araç teknolojileri ile şehrin geleceğine yatırım yapmayı hedefliyor.

Oy birliği ile karar alındı

Bolu Belediye Meclisi'nde, CHP, AK Parti ve MHP üyeleri, bu teknik inceleme gezisinin yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu, yerel yönetimlerde partiler üstü iş birliğinin ve teknolojik gelişimin öneminin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Belediye meclisinin aldığı bu karar, şehrin geleceğine yapılan yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamakta.

Gezinin katılımcıları

Geziye, Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğinde, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Sedat Güleç, Çetin Uç ve Nadi Okur'un yanı sıra, Belediye iştiraki BOLTARTEK Tarım Ürünleri Ltd. Şti. Genel Müdürü Bahadır Acar da katılacak. Bu katılımcılar, Pekin'deki program boyunca çeşitli seminerler, panel tartışmaları ve fabrika ziyaretleri gerçekleştirecek.

Fuar ve ziyaret edilecek yerler

"İntertraffic Çin 2024" fuarı, dünya çapında şehir içi trafik yönetimi, altyapı, güvenlik ve akıllı ulaşım sistemleri alanlarında en yenilikçi çözümleri sunacak. Bolu Belediyesi ekibi, bu fuar kapsamında akıllı şehir uygulamaları ve elektrikli araçlar konusunda son teknolojiyi yakından görme fırsatı bulacak. Ayrıca, yeni nesil elektrikli araç üretim tesisleri de ziyaret edilecek, bu da Bolu’nun kendi sürdürülebilir ulaşım çözümlerini geliştirmesine katkı sağlayacak.

Beklenen faydalar ve hedefler

Bu gezinin Bolu Belediyesi için beklenen faydaları çok yönlü olacak. Özellikle akıllı şehir uygulamaları alanında edinilecek bilgiler, Bolu’nun kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, elektrikli araç teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak, şehrin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında kilit bir adım olabilir.

Sürdürülebilir kentsel gelişim için uluslararası iş birliği

Bu gezinin bir diğer önemli yönü ise uluslararası iş birliği fırsatlarını artırmasıdır. Bolu Belediyesi’nin Çin gibi teknolojik inovasyonun öncüsü bir ülkeyle kuracağı ilişkiler, şehrin kendi teknolojik altyapısını geliştirmesine olanak tanıyacak. Bu tür uluslararası iş birlikleri, Bolu’nun küresel çapta tanınmasına ve yeni yatırım fırsatlarına kapı aralamasına yardımcı olacak.