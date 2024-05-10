Bolu Belediyesi, Göynük ilçesinde trafik güvenliğini artırıyor

Kapsamlı yenileme çalışmalarıyla güvenli yollar

Bolu Belediyesi, Göynük ilçesinde trafik güvenliğini ve ulaşım kalitesini artırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçedeki eski ve tehlike arz eden yol çizgileri, yaya geçidi çizgileri ve trafik tabelaları Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Bu yenileme çalışmaları ile ilçenin ulaşım ağı daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi.

İlçelere devam eden destek

Bolu Belediyesi’nin, ilçelere yönelik destek ve hizmet politikası yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Göynük ilçesi bu desteklerden en yeni ve en kapsamlı şekilde yararlanan yerlerden biri oldu. Yapılan yenilikler, ilçede yaşayanların günlük yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Bolu ve Göynük Belediye başkanlarının ortak çabası

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral’ın talebi üzerine, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatlarıyla gerçekleşen bu çalışmalar, iki belediye arasındaki iş birliğinin güzel bir örneğini sergiliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, her iki başkanın ortak hedefi doğrultusunda Göynük’teki eskiyen altyapıyı yenileyerek, hem araç hem de yaya güvenliğini maksimum seviyeye çıkardı.

Çocuklar için eğlenceli yenilikler

Bolu Belediyesi, Göynük’teki çocukları da unutmadı. Yenileme çalışmaları kapsamında, ilçedeki okulların bahçelerine öğrencilerin teneffüs zamanlarını daha eğlenceli ve aktif geçirebilmeleri için seksek alanları çizildi. Bu küçük ama etkili dokunuş, çocukların günlük okul hayatına renk kattı.

Trafik güvenliğinde önemli adımlar

Yenilenen yol çizgileri ve yaya geçitleri sayesinde Göynük’te trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale geldi. Yenilenen tabelalar ile sürücülerin yön bulmaları kolaylaştırıldı ve potansiyel kazaların önüne geçildi. Bolu Belediyesi, bu tür çalışmalarla trafik güvenliğine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

Sürdürülebilir güvenlik ve destek

Bolu Belediyesi, ilçelere verdiği desteği sadece fiziksel iyileştirmelerle sınırlı tutmuyor; aynı zamanda sürdürülebilir bir güvenlik ve yaşam kalitesi sunmayı hedefliyor. Göynük ilçesinde gerçekleştirilen bu çalışmalar, ilçe sakinlerinin günlük yaşamlarında hissedilir değişiklikler yaratıyor ve bu da Bolu Belediyesi’nin başarılarını perçinliyor.