Batı Karadeniz’de Kestane Gal Arısı zararlısına karşı mücadele başladı

Kestane Gal Arısı tehdidi ve Torymus Sinensis'in rolü

2021 yılında Düzce ormanlarında ilk kez tespit edilen Kestane Gal Arısı, kestane ağaçlarında meyve verimini düşürerek yerel arıcılık faaliyetlerini ve kestane balı üretimini olumsuz etkiliyor. Bu zararlı böcek, ağaçlarda gal adı verilen şişkinlikler oluşturur. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan bir laboratuvarda, bu zararlıya karşı biyolojik bir mücadele yöntemi olan Torymus Sinensis üretimi yapılıyor.

Doğal bir yırtıcı Torymus Sinensis

Kestane Gal Arısı'nın larvalarını yiyerek popülasyonun kontrol altında tutulmasını sağlayan doğal bir yırtıcıdır. Son iki yıldır bu yırtıcı böcekler, laboratuvar ortamında üretilerek doğal mücadelede kullanılmakta. Bu yöntem, çevreye zarar vermeden zararlı böcek popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

2024 yılında devam eden mücadele çalışmaları

2024 yılı içerisinde de Düzce ilinin Fındıklı Aksu köyü gibi çeşitli bölgelerde Torymus Sinensis salımı yapılmıştır. Bu çalışmalar, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve ilgili diğer yerel yöneticilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgesel hava koşullarına bağlı olarak en uygun zamanlarda gerçekleştirilen bu salımlar, zararlı böcek mücadelesinde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Biyolojik mücadelenin önemi

Biyolojik mücadele yöntemleri kimyasal müdahalelere kıyasla daha sürdürülebilir ve çevre dostu alternatifler sunar. Torymus Sinensis'in kullanımı, zararlı kimyasalların doğaya salınımını önlerken, ekosistemi koruma altına alıyor. Bu yöntem, aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunmasına da katkı sağlıyor.

Bolu ve Bursa'daki laboratuvar çalışmaları

Bolu ve Bursa'da bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında da benzer üretim çalışmaları sürdürülüyor. Bu laboratuvarlarda üretilen 3 bin adet Torymus Sinensis, bölge ormanlarına bırakılarak doğal dengeyi sağlama amacı güdülüyor.

Yerel toplulukların katılımı ve etkileşimi

Yerel toplulukların ve arıcıların da projeye dahil edilmesi, bu tür çevresel mücadele programlarının başarısını artırmaktadır. Bölge halkının bu sürece katılımı, genel farkındalığın ve çevresel sorumluluk bilincinin artırılmasına yardımcı oluyor.

Gelecek planları ve beklentiler

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, gelecek yıllarda da Kestane Gal Arısı ile mücadele etmek için aralıklı böcek salımlarına devam edeceğini duyurdu. Bu sürekli müdahaleler, kestane ormanlarının sağlığını korumak ve yerel biyoçeşitliliği desteklemek için kritik öneme sahip.