Bakan İbrahim Yumaklı’dan Kurban Bayramı ve sokak hayvanları düzenlemesi açıklamaları

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı hazırlıklarını değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı’na dair soruları yanıtlayan Bakan Yumaklı, kurbanlık hayvan stoklarının yeterli olduğunu belirterek vatandaşları rahatlattı.

Sokak hayvanları için Meclis'te düzenleme bekleniyor

Bakan Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili önemli bir düzenlemenin Meclis’e taşındığını ve bu yıl içinde görüşüleceğini umduğunu ifade etti. Bu düzenlemenin Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıkları iş birliği içinde hazırlandığını açıkladı.

Kurbanlık hayvan sayısı yeterli

Bakan Yumaklı, vatandaşların Kurban Bayramı’nda kurbanlık bulma konusunda endişe etmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kurbanlık hayvanların yeterli sayıda olduğunu ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Spekülasyonlara karşı alınan önlemler

Kurbanlık hayvan fiyatlarına yönelik spekülatif hareketlerin önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemlerden bahseden Bakan Yumaklı, yapılan düzenlemelerle kurban fiyatlarının makul seviyelerde tutulduğunu açıkladı. Bu sayede Kurban Bayramı’nda et fiyatlarında beklenen artışın önüne geçildiğini söyledi.

Toplum ve hayvan haklarına dair yaklaşımlar

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemenin her kurumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirilmesini amaçladığını belirten Bakan, bu süreçte yasal düzenlemelerin de yapılacağını ifade etti. Bu düzenlemelerle sokak hayvanlarının korunması ve refahının artırılması hedefleniyor.

Bakanlıklar arası iş birliği ve düzenlemeler

Çeşitli bakanlıkların iş birliği içinde yürütülen sokak hayvanları düzenlemesi, belediyeler ve diğer kurumların da katılımıyla şekillendiriliyor. Bakan Yumaklı, bu konudaki çalışmaların tüm paydaşların ortak çabasıyla ilerlediğini vurguladı.

Kurban Bayramı’na doğru son hazırlıklar

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı’nın huzur içinde geçirilmesi için gereken tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, kurbanlık hayvanlarla ilgili son kontrollerin de tamamlandığını söyledi. Vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.