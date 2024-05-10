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2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

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07.05.2024 tarihinde Mudurnu Orman İşletmesi'nde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün öncülüğünde, orman emvali üretim ve standardizasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde iş güvenliği ve doğru ağaç kesme teknikleri gibi konular ele alındı.

2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı mask
2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı
2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı
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Mudurnu Orman İşletmesinde örnek eğitim

2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Mudurnu, Bolu – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 07.05.2024 tarihinde Uluçay Orman İşletme Şefliğinde kapsamlı bir üretim ve standartizasyon eğitimi düzenledi. Eğitime, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen başta olmak üzere, bölge yöneticileri, mühendisler, orman işletme şefleri, muhafaza memurları ve işçiler katıldı.

Güvenlik ve teknik uygulama alanında bilgi paylaşımı2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Eğitimin ilk kısmında, katılımcılara doğru ağaç kesme teknikleri ve iş sağlığı güvenliği kanunlarına uygun çalışma yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde uygulanması gereken prosedürler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Bu bölümde, karşılaşılan sorunlar tartışılarak, çözüm yolları katılımcılarla paylaşıldı.

Standardizasyon ve değerlendirme2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Uluçay Orman İşletme Şefliğinde gerçekleştirilen pratik uygulamaların ardından, orman ürünlerinin boylanması ve değerlendirilmesi konularında yürürlükte olan standartlara uygun bilgiler verildi. Ağaçların nasıl değerlendirileceği ve standardizasyon esaslarının önemi vurgulandı.

Öğleden sonra devam eden eğitimler

Öğle arasının ardından Mudurnu Merkez Orman Emvali Deposu'nda devam eden eğitimde, üretimde görevli şef ve memurlara ölçüm, tasnif ve standardizasyon işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı.

2024 yılı hedefleri ve program uyumu2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Eğitimlerin son bölümünde, 2024 yılı için belirlenen programların ve iş termin planlarının uygulanması konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Tüm tedbirlerin zamanında alınması ve bu planlara sıkı sıkıya uyulması gerektiği üzerinde duruldu.

Kazasız bir yıl için temenniler2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Eğitimin sonunda, katılımcılara kazasız bir yıl geçirmeleri temennisiyle teşekkür edildi. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, gerçekleştirilen eğitimin önemine değinerek, alanında yetkin ve güvenli çalışan bir orman işletme ekibi oluşturmanın önemini vurguladı.

Bolu'dan Orman Yönetiminde örnek bir adım

Bu eğitimin, Mudurnu Orman İşletmesi için sadece bir başlangıç olduğu belirtildi. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, benzer eğitimleri düzenli olarak gerçekleştirerek bölge genelinde orman yönetimi ve işletme standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Bu tür eğitimlerle, çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması, orman kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Geleceğe yatırım2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu eğitimler, hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlamakta hem de ulusal düzeyde orman politikalarının uygulanmasına örnek teşkil etmektedir. Yapılan bu yatırım, orman işletmeciliğindeki güncel ve gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmek için çalışanların hazır olmasını sağlamakta ve orman varlıklarımızın korunmasında büyük bir rol oynamaktadır.

Sonuç ve önümüzdeki adımlar2024 Bolu Mudurnu Orman İşletmesi'nde Üretim ve Standartizasyon Eğitimi yapıldı

Mudurnu'da gerçekleştirilen üretim ve standartizasyon eğitimi, katılımcılardan olumlu geri dönüşler alarak sona erdi. Eğitim, orman işletme faaliyetlerinin verimliliğini artırma ve iş kazalarını minimize etme hedefleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, gelecek yıllarda bu tür eğitimlerin devam etmesi beklenmektedir. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün liderliğinde, orman yönetimi ve işletmeciliği alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

# eğitim

10 May 2024 - 13:00 - Güncel

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