2024 Anneler Günü'ne özel Ziraat Bankası, Bankkart Lira ile alışveriş fırsatları!

Bol lira kazandıran Anneler Günü kampanyası

Anneler Günü yaklaşırken, Bankkart kullanıcılarına özel harika bir fırsat sunuyor! 1-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında seçili iş yerlerinde yapılacak alışverişlerde, Bankkart ile tek seferde 1.500 TL ve üzeri harcamalarınıza 150 TL, toplamda ise 300 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanma şansını yakalayın. Bu fırsat, yalnızca Anneler Günü'ne özel düzenlenen bir kampanyadır ve Bankkart kullanıcılarının bu özel günü daha da anlamlı kılmak için birebir!

Katılım koşulları ve kampanya süreci

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulamasını kullanabilir veya bankkart.com.tr web sitesinden işlem yapabilirsiniz. Kampanya süresince, anlaşmalı giyim, aksesuar, kozmetik, kuyum, saat, çiçekçi, küçük ev aletleri, güzellik ve bakım merkezleri, kuaför salonları ile kafe ve restoranlarda geçerli olan bu fırsattan yararlanmak için alışverişlerinizi Bankkart POS cihazları üzerinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Hangi alışverişler kampanyaya dahil?

Kampanya, Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde yapılan ve Bankkart POS cihazlarından geçen alışverişleri kapsamaktadır. Aynı gün içinde aynı iş yerinden yapılan birden fazla harcama olursa, sadece ilk alışveriş kampanyaya dahil edilecektir. E-ticaret hizmeti veren üye işyerleri bu kampanyanın dışında tutulmuştur.

Bankkart Lira'nın Avantajları

Kampanya koşullarını yerine getiren Bankkart kullanıcıları, alışveriş sonrası kazandıkları Bankkart Lira'ları anında kartlarına yüklenmiş olarak bulacaklar. Kazanılan bu ödüller, Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerinde dilediğiniz gibi kullanılabilir ve hesap kesim tarihine kadar harcamalarınızda değerlendirebilirsiniz.

Kampanya limitleri ve istisnalar

Bu kampanya, her müşteri için maksimum 300 TL Bankkart Lira ile sınırlıdır. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Ücretsiz ürünlerle yapılan işlemler, kampanya dışında bırakılmıştır. Ayrıca, iptal ve iade işlemleri, nakit çekim ve Bankkart Lira kullanımları kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İade durumları ve kampanya iptalleri

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi halinde, müşterinin Bankkart Kumbarasındaki Bankkart Lira miktarı yetersizse, eksik kalan tutar müşterinin hesap özetine borç olarak yansıtılacaktır. Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.