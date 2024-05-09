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Bolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

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İstanbul’da özel bir lisede öğretmenlik yapan İbrahim Oktugan'ın ölümüne tepki olarak sağ-sol tüm eğitim sendikaları birleşti. Sendikalar, çeşitli lokasyonlarda basın açıklamaları yaparak şiddete dur diyecek yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyecek. Bolu’da tüm öğretmenler şiddete karşı iş bırakacak… Eylem detayları ve hedefleri haberimizde…

Bolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor! mask
Bolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!
Bolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!
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Bolu'da eğitim sendikalarından güç birliği

Bolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

Bolu'da, özel bir lisede müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan'ın trajik ölümü, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Bu olaya tepki olarak Bolu'daki Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim- Sen gibi önemli eğitim sendikaları iş bırakma kararı alarak ortak bir eylem düzenleme konusunda anlaştılar.

Eylem programı ve lokasyonlarıBolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

Eğitim Sen, Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen eylemi, 10.30'da İzzet Baysal Anıtı önünde başlayacak, katılımcılar buradan Kardelen Meydanı'na yürüyecekler. Saat 10.45'te meydanda bir basın açıklaması yapılacak. Eğitim Bir-Sen üyeleri ise 11.00'de Bolu Valilik önünde toplanacak. Ayrıca, Türk Eğitim Sen Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde saat 12.00'de kendi basın açıklamasını gerçekleştirecek.

Eğitimcilerin talepleri ve hedefleriBolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

Bu eylemler, sadece bir meslektaşlarını anmakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim sektöründe yaşanan sorunlara ve zorluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Sendikalar, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve eğitimcilerin güvenlik sorunlarının çözülmesi gibi konuları gündeme getirecekler.

Beklenen etkiler ve uzun vadeli hedeflerBolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

Eğitim sendikalarının ortak hareketi, ilgili makamların dikkatini eğitimde yaşanan acil sorunlara çekmeyi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Eğitimde Dayanışmanın ÖnemiBolu'daki öğretmenler şiddete karşı 1 gün iş bırakıyor!

Sendikaların bu eylemi, eğitim sektöründe daha iyi bir dayanışma ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine yardımcı olabilir. Eğitimciler, hak ettikleri koşulları elde edene kadar birlikte mücadele etmeye ve seslerini duyurmaya devam edecekler.

Eğitim sendikalarının düzenlediği bu eylem, sadece bir günle sınırlı kalmayacak. Eğitim camiasının içinde bulunduğu durum ve sorunlar sürekli olarak gündemde tutularak, uzun vadeli çözümler ve iyileştirmeler için zemin hazırlanacak. Bu, hem eğitimdeki kalitenin artırılmasına hem de eğitim çalışanlarının daha güvenli ve desteklenmiş bir çalışma ortamına kavuşmalarına olanak tanıyacak.

# Türk, eğitim, İZZET BAYSAL

09 May 2024 - 22:00 - Güncel

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