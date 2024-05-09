Bolu'daki doğa severin gözünden: gece yarısı ayı yuvası keşfi

Aksoy, ağaca bağladığı fotokapanla ayıyı yuvasında görüntüledi.

Bolu’da doğa tutkunu Abdullah Aksoy, kamp yaptığı ormanda gezen bir ayının peşine düştü. Aksoy, ayının peşinde düştüğü anları video kaydına aldı. Bir süre ormanlarda gezerek ayıyı arayan Aksoy, orman içerisinde bir ağacın dibinde bir yuva olduğunu fark etti. Yuvada inceleme yapan Abdullah Aksoy, ayının pençe izlerini gördü. Ayıyı görüntülemek için ağaca fotokapan takan Aksoy, kurduğu fotokapan ile gece saatlerinde yuvasına gelen ayıyı görüntülemeyi başardı.

Ayının peşine düştüğü anları anlatan Abdullah Aksoy, “Korktum, ayının peşindeyiz. Çok akıllı bir ayıyla karşı karşıyayız. Bunu bir belgesele dönüştürüyoruz. Ayıyı rahatsız etmeden. İnsan gibi yaşıyor. Kendisine yatak yapmış. Ağaçları birbirine geçirerek barınak yapmış. Ben ilk defa gördüm inanamadım” dedi.

Ayının yuvasına gelme anları fotokapana yansıdı.