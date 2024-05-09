Milli Eğitim Bakanlığı yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, yarın okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, okulların yarın tatil olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Okulların yarın kapalı olacağı iddialarını yalanlayan yetkililer, yarın okulların açık olacağı vurgusunu yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.