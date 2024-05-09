09 May 2024 - 16:03- Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda açıklama yaptı

MEB’den yarın okulların tatil olduğu iddialarına cevap geldi. Önceki gün öldürülen okul müdürü olayına tepki olarak birçok sendika yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacağını açıklaması üzerine Milli Eğitim bakanlığından jet açıklama geldi.