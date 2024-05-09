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Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

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Trendyol 1. Lig'in 34. Haftasında Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu’nda Çorum FK ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu mask
Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu
Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında futbol heyecanı devam ediyor. Boluspor, kendi evi Bolu Atatürk Stadyumu'nda, ligdeki rakibi Çorum FK ile karşılaşacak. 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek bu önemli mücadeleyi Süper Lig'in deneyimli hakemi İstanbul'dan düdük çalacak.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

Deneyimli hakem düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Mert Güzenge bu hafta sonu Boluspor ile Çorum FK arasında oynanacak maçın baş hakemi olacak. Güzenge'ye, yardımcı hakem olarak Ogün Kemancı ve Emir Eray Eyisoy eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Ayyıldız olarak belirlendi.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

Boluspor'un play-off mücadelesi

Boluspor, geçtiğimiz hafta Manisa FK'ya 1-0 yenilerek puan kaybetti. Şu anda ligde 9. sırada bulunan Boluspor, 50 puanla mücadelesini sürdürüyor. Play-off yarışında kritik bir eşikte olan Boluspor, evinde oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

Çorum FK'nın üst sıralar için mücadelesi

Çorum FK ise ligin üst sıraları için mücadele ediyor. Bu maç, Çorum FK için de büyük önem taşıyor. Takım, play-off finaline doğrudan katılmak ve 3'lük mücadelesinde avantaj elde etmek için Boluspor karşısında galibiyet arayacak.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

Boluspor – Çorum FK maçı ne zaman?

Boluspor ve Çorum FK arasındaki bu kritik lig maçı, 11 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı Bolu Atatürk Stadyumu'nda izleyebilecekler.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

Kritik dönemeç

Bu maç, hem Boluspor'un play-off umutlarını sürdürme hem de Çorum FK'nın ligde üst sıralara tırmanma çabasında kritik bir dönemeç olacak.

Boluspor – Çorum FK maçının hakemi belli oldu

 

# Türkiye, Atatürk, Boluspor

09 May 2024 - 16:21 Bolu- Spor

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