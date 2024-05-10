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Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

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Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK ile kritik bir maç yapacak. İki takım play-off yarışında, puanlar ve sıralama için mücadele edecek. Maç yarın 16:00'da başlayacak.

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar mask
Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar
Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında, Boluspor sahasında Çorum FK'yi ağırlamaya hazırlanıyor. İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma, yarın 16:00'da başlayacak.

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

Boluspor ve Çorum FK’nın ligdeki durumu

Sezonun bu kritik aşamasında Boluspor, şu ana kadar oynadığı 33 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile toplamda 50 puan kazanarak ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Diğer yandan Çorum FK, aynı maç sayısında 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile toplamda 56 puan kazanarak beşinci sırada bulunuyor ve play-off yarışında iddialı konumda.

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

İlk randevu geri dönüşümü

Bu sezonki ilk randevuda Çorum FK, Boluspor karşısında üstünlük kurmuştu. Boluspor bu maçta gol atma başarısı gösteremezken, Çorum FK rakip ağları 2 kez havalandırarak galibiyeti elde etmişti. İki takım arasındaki rekabet, bu mücadele ile yeni bir boyut kazanacak.

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

Maçın hakemi Mert Güzenge

Karşılaşmanın yönetimi deneyimli hakem Mert Güzenge'ye emanet. Güzenge'ye bu zorlu mücadelede, yardımcı hakemler Ogün Kemancı ve Emir Eray Eyisoy eşlik edecek. Dördüncü hakem ise Abdullah Ayyıldız olacak.

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

Play-Off mücadelesi kızışıyor

Boluspor, son maçında aldığı mağlubiyetle play-off sıralamasında gerilemiş durumda. Bu maçı kazanarak, rakipleri Gençlerbirliği ve Bandırmaspor’un puan kaybetmesini umuyor. Çorum FK ise, doğrudan play-off finaline çıkma şansını artırmak için Boluspor’u yenmek ve Bodrum FK ile Sakaryaspor’un puan kaybetmesini beklemek zorunda. Bu maç, her iki takım için de ligdeki kaderlerini belirleyici olacak

Boluspor ile Çorum FK 2. randevuda! Kritik maç öncesi öne çıkan notlar

# Boluspor, Gençlerbirliği, durumu

10 May 2024 - 10:05 Bolu- Spor

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