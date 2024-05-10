Bolu'da ulaşım ücretlerine büyük zam: Yeni tarifeler yürürlükte

Bolu Belediye Meclisi, toplu ulaşım kartları, kart vize ücretleri, toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerine yapılan önemli zammı oy birliği ile onayladı. Bu zam, Bolu'daki ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artışa neden olurken, yeni tarifeler vatandaşlara duyuruldu.

Bolu'da Toplu Ulaşım ve Taksi Hizmetlerinde Yeni Dönem

Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyonları tarafından detaylı bir şekilde incelenen ulaşım zamları, Bolu Belediye Meclisi'nin son toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bu yeni tarifeler, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan tüm hizmetleri kapsayacak şekilde güncellendi.

Akıllı Kart ve Vize Ücretlerindeki Değişiklikler

Yeni tarife planına göre akıllı kart ve vize ücretlerinde şu değişiklikler yapıldı:

Tam Kart Satış: 300 TL

İndirimli Kart Satış: 300 TL

Serbest Kart Satış: 500 TL

İndirimli Kart Vize: 250 TL

Serbest Kart Vize: 500 TL

Manyetik Bilet: 100 TL

Çaydurt Manyetik: 120 TL

Abant Manyetik: 150 TL

Toplu Taşıma Ücretlerinde Önemli Artış

Toplu taşıma hizmetlerinde ise şu yeni ücretler belirlendi:

Tam Ücret: 25 TL

İndirimli Ücret: 18 TL

Bolu-Dağkent (Tam): 25 TL

Bolu-Dağkent (İndirimli): 18 TL

Bolu-Highway (Tam): 33 TL

Bolu-Highway (İndirimli): 22 TL

Bolu-Akçaalan-Dereceören (Tam): 50 TL

Bolu-Akçaalan-Dereceören (İndirimli): 36 TL

Bolu-Abant (Tam): 100 TL

Bolu-Abant (İndirimli): 72 TL

Bolu-Karaağaç (Tam): 25 TL

Bolu-Karaağaç (İndirimli): 18 TL

Bolu-Organize (Tam): 36 TL

Bolu-Organize (İndirimli): 22 TL

Bolu-Çaydurt (Tam): 42 TL

Bolu-Çaydurt (İndirimli): 23 TL

Üniversite Hatları İndirimli: 18 TL

Kampüs İçi Ring: 8 TL

Bolu- Gölcük (Tam): 50 TL

Bolu-Gölcük (İndirimli): 36 TL

İkametsiz Öğrenci: 19 TL

Aktarma: 8 TL

Kredi Kartı: 45 TL

Uzun Hat Kredi Kartı: 60 TL

Taksi Ücretlerinde Yeni Dönem

Taksi hizmetlerinde ise şu yeni ücretler belirlendi:

İlk Açılış: 40 TL

Kilometre Başı: 40 TL

Bekleme (1 dk sonrası): 8 TL

Kısa Mesafe: 100 TL

Bu yeni tarifeler, Bolu'da yaşayan vatandaşlar ve şehri ziyaret edenler için ulaşım maliyetlerinde önemli bir değişim anlamına geliyor. Bolu Belediyesi, bu zamların maliyet artışlarına ve hizmet kalitesinin korunmasına yönelik olduğunu açıkladı.