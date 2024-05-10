Bolu'da ulaşım ücretlerine büyük zam: Yeni tarifeler yürürlükte

Bolu Belediye Meclisi, toplu ulaşım kartları, kart vize ücretleri, toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerine yapılan önemli zammı oy birliği ile onayladı. Bu zam, Bolu'daki ulaşım maliyetlerinde ciddi bir artışa neden olurken, yeni tarifeler vatandaşlara duyuruldu.
Bolu'da Toplu Ulaşım ve Taksi Hizmetlerinde Yeni Dönem
Plan Bütçe ve Çeşitli İşler Komisyonları tarafından detaylı bir şekilde incelenen ulaşım zamları, Bolu Belediye Meclisi'nin son toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Bu yeni tarifeler, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan tüm hizmetleri kapsayacak şekilde güncellendi.
Akıllı Kart ve Vize Ücretlerindeki Değişiklikler
Yeni tarife planına göre akıllı kart ve vize ücretlerinde şu değişiklikler yapıldı:
Tam Kart Satış: 300 TL
İndirimli Kart Satış: 300 TL
Serbest Kart Satış: 500 TL
İndirimli Kart Vize: 250 TL
Serbest Kart Vize: 500 TL
Manyetik Bilet: 100 TL
Çaydurt Manyetik: 120 TL
Abant Manyetik: 150 TL
Toplu Taşıma Ücretlerinde Önemli Artış
Toplu taşıma hizmetlerinde ise şu yeni ücretler belirlendi:
Tam Ücret: 25 TL
İndirimli Ücret: 18 TL
Bolu-Dağkent (Tam): 25 TL
Bolu-Dağkent (İndirimli): 18 TL
Bolu-Highway (Tam): 33 TL
Bolu-Highway (İndirimli): 22 TL
Bolu-Akçaalan-Dereceören (Tam): 50 TL
Bolu-Akçaalan-Dereceören (İndirimli): 36 TL
Bolu-Abant (Tam): 100 TL
Bolu-Abant (İndirimli): 72 TL
Bolu-Karaağaç (Tam): 25 TL
Bolu-Karaağaç (İndirimli): 18 TL
Bolu-Organize (Tam): 36 TL
Bolu-Organize (İndirimli): 22 TL
Bolu-Çaydurt (Tam): 42 TL
Bolu-Çaydurt (İndirimli): 23 TL
Üniversite Hatları İndirimli: 18 TL
Kampüs İçi Ring: 8 TL
Bolu- Gölcük (Tam): 50 TL
Bolu-Gölcük (İndirimli): 36 TL
İkametsiz Öğrenci: 19 TL
Aktarma: 8 TL
Kredi Kartı: 45 TL
Uzun Hat Kredi Kartı: 60 TL
Taksi Ücretlerinde Yeni Dönem
Taksi hizmetlerinde ise şu yeni ücretler belirlendi:
İlk Açılış: 40 TL
Kilometre Başı: 40 TL
Bekleme (1 dk sonrası): 8 TL
Kısa Mesafe: 100 TL
Bu yeni tarifeler, Bolu'da yaşayan vatandaşlar ve şehri ziyaret edenler için ulaşım maliyetlerinde önemli bir değişim anlamına geliyor. Bolu Belediyesi, bu zamların maliyet artışlarına ve hizmet kalitesinin korunmasına yönelik olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.