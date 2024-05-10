10 May 2024 - 09:35- Spor G:

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'nun sembol mekanlarından Gölcük Tabiat Parkı'nın yönetimi, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne geçti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kararı 'ihanet' olarak nitelendirdi.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü mask
Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü
Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediyesi'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, son kararla Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Boluspor için büyük bir maddi kaynak olan bu parkın tahsisi, elektronik ortam üzerinden Bolu Belediyesi'ne yapılan bir bildirimle iptal edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu durumu "Bolu'ya yapılan en büyük ihanet" olarak nitelendirdi.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

Boluspor için büyük kayıp

Başkan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı'nın 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti. Özcan, "Bu tahsis Boluspor'a verilmişti ve kulüp buradan ciddi gelir elde ediyordu. Ancak, bu kararla Boluspor'un en önemli gelir kaynağı elimizden alındı" dedi. Özcan, Abant'taki benzer bir durumun 2004 yılında yaşandığını ve o dönemde de Boluspor'un önemli bir gelir kaynağını kaybettiğini hatırlattı.
Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

Tahsis iptalinin geri alınması çağrısı

Başkan Özcan, Gölcük Tahsisinin iptali kararının geri alınması gerektiğini vurgulayarak, bu kararın Bolu ve Boluspor için büyük bir kayıp olduğunu tekrarladı. Bolu halkı ve spor camiası, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

Başkan Özcan'dan sert eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun üç milletvekilini Gölcük ve Boluspor meselesinde görevlerini yapmamakla suçladı. Özcan, milletvekillerinin bu karardan dönmeleri gerektiğini ve aksi takdirde halkın hakkını vermediklerini belirtti.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

Milletvekillerine seslendi

Bolu milletvekilleri, Başkan Tanju Özcan'ın sert eleştirilerine maruz kaldı. Özcan, milletvekillerine seslenerek, Gölcük'ün Boluspor'dan alınması gibi yerel meselelerde daha aktif rol almalarını istedi. Bolu halkının çıkarlarını koruma konusunda milletvekillerinden somut adımlar beklediğini vurguladı.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

“Bu konuda gerekli adım atmazlarsa…”

Başkan Özcan, bu konuda milletvekillerinin devreye girerek sorunu çözmesi gerektiğini ifade etti. Özcan, milletvekillerini, Bolu halkının çıkarlarını korumaları gerektiği konusunda uyardı ve siyasi kararlarla bu sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtti. Tanju Özcan, milletvekillerinin bu konuda gerekli adımları atmazlarsa, halk nezdinde itibarlarını kaybedeceklerini söyledi. Özcan, kendisinin de dahil olduğu Bolu halkının hakkını helal etmeyeceğini ifade etti.

Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

# Boluspor, gelir, Bolu Belediyesi, bolu belediye başkanı, belediye, durumu, gölcük

10 May 2024 - 09:35 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL