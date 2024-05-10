Boluspor'un gelir kaynağı Gölcük elinden alındı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ateş püskürdü

Bolu Belediyesi'nin önemli gelir kaynaklarından biri olan Gölcük Tabiat Parkı, son kararla Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Boluspor için büyük bir maddi kaynak olan bu parkın tahsisi, elektronik ortam üzerinden Bolu Belediyesi'ne yapılan bir bildirimle iptal edildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu durumu "Bolu'ya yapılan en büyük ihanet" olarak nitelendirdi.

Boluspor için büyük kayıp

Başkan Özcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Gölcük Tabiat Parkı'nın 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi'ne tahsis edildiğini belirtti. Özcan, "Bu tahsis Boluspor'a verilmişti ve kulüp buradan ciddi gelir elde ediyordu. Ancak, bu kararla Boluspor'un en önemli gelir kaynağı elimizden alındı" dedi. Özcan, Abant'taki benzer bir durumun 2004 yılında yaşandığını ve o dönemde de Boluspor'un önemli bir gelir kaynağını kaybettiğini hatırlattı.

Tahsis iptalinin geri alınması çağrısı

Başkan Özcan, Gölcük Tahsisinin iptali kararının geri alınması gerektiğini vurgulayarak, bu kararın Bolu ve Boluspor için büyük bir kayıp olduğunu tekrarladı. Bolu halkı ve spor camiası, bu kararın yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Başkan Özcan'dan sert eleştiriler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun üç milletvekilini Gölcük ve Boluspor meselesinde görevlerini yapmamakla suçladı. Özcan, milletvekillerinin bu karardan dönmeleri gerektiğini ve aksi takdirde halkın hakkını vermediklerini belirtti.

Milletvekillerine seslendi

Bolu milletvekilleri, Başkan Tanju Özcan'ın sert eleştirilerine maruz kaldı. Özcan, milletvekillerine seslenerek, Gölcük'ün Boluspor'dan alınması gibi yerel meselelerde daha aktif rol almalarını istedi. Bolu halkının çıkarlarını koruma konusunda milletvekillerinden somut adımlar beklediğini vurguladı.

“Bu konuda gerekli adım atmazlarsa…”

Başkan Özcan, bu konuda milletvekillerinin devreye girerek sorunu çözmesi gerektiğini ifade etti. Özcan, milletvekillerini, Bolu halkının çıkarlarını korumaları gerektiği konusunda uyardı ve siyasi kararlarla bu sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtti. Tanju Özcan, milletvekillerinin bu konuda gerekli adımları atmazlarsa, halk nezdinde itibarlarını kaybedeceklerini söyledi. Özcan, kendisinin de dahil olduğu Bolu halkının hakkını helal etmeyeceğini ifade etti.