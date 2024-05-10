Bol u At Yaylası'nda kaçak yapılaşmaya müdahale: 13 noktada yıkım gerçekleştirildi

Bolu'nun At Yaylası'nda, telle çevrilmiş 13 noktada yetkililerin müdahalesiyle yıkım işlemleri yapıldı. Jandarma eşliğinde gerçekleştirilen bu operasyon, kaçak yapılaşmayla mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor.

Yaylada Kaçak Yapılara Geçit Yok

At Yaylası, Bolu'nun Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan, Kürkçüler, Karamanlı ve Ağaççılar gibi köylerinin ortak kullanım alanıdır. Ancak son zamanlarda, bazı vatandaşların bu arazileri telle çevirerek özel mülk gibi kullanmaya başlaması, hem doğal dengeleri hem de yasal düzenlemeleri tehdit etti. Bolu Valiliği ve ilgili kurumların talimatlarıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yıkım işlemlerini başlattı.

Kaçak işgalin Önüne Geçme Çabası

Tespit edilen 13 noktaya yapılan müdahaleler, telle çevrilmiş alanların kepçe yardımıyla yıkılmasını içerdi. Yetkililer, bu yıkımın sadece bir başlangıç olduğunu ve benzer kontrollerin yaz aylarında da devam edeceğini belirtti. Ayrıca, vatandaşlara ekonomik zarara uğramamaları ve yasal olmayan yolları tercih etmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Yaylalarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmeyeceği, bölge halkının bu konuda daha duyarlı olmaları gerektiği vurgulandı.