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Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

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Bolu Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yeni encümen üyeleri belirlendi. Zerrin Yavuz Açıkalın ve Ekrem Çetinkaya, İl Genel Meclisi'nden; Ahmet Süme ve Dursun Cantürk ise köy muhtarlarından encümene seçildi. Yeni dönemde Bolu köylerine hizmet verme hedefleri ve planları dikkat çekiyor.

Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem mask
Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem
Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem
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Bolu Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2024 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yoğun bir katılım ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Abdullah Şen'in başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yeni seçilen meclis üyeleri ve muhtarlar, birlik encümen üyelerini belirlemek için oy kullandı.

Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

Bolu'da Köylerin Geleceği İçin Önemli Kararlar

Toplantı, Birlik Müdürü Fatih Mehmet Önal'ın 2023 yılı kesin hesap cetveli ve faaliyet raporunu sunmasıyla başladı. Daha sonra yapılan gizli oylama ile birlik encümenine 4 asil üye seçildi. İl Genel Meclisini temsil eden Zerrin Yavuz Açıkalın 83 oy alarak en çok oyu toplarken, Ekrem Çetinkaya 64 oy ile encümene girmeyi başardı. Diğer İl Genel Meclisi üyeleri Erhan Beykoz 60, Özcan Güler ise 13 oy aldı.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

Köy muhtarlarını temsilen yapılan seçimlerde ise Banaz Köyü Muhtarı Ahmet Süme 78 oyla ve Semerciler Köyü Muhtarı Dursun Cantürk 51 oyla encümene seçildi. Özellikle Taşoluk Köyü Muhtarı Erdal Atalay'ın rakibi Cantürk ile aynı oy sayısına ulaşmasının ardından kura çekimine gerek kalmadan çekilmesi dikkat çeken bir davranış oldu.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

Seçim Sonrası Duygular ve Teşekkürler

İl Genel Meclisi Başkanı Ekrem Çetinkaya, seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Köylere hizmet götürme birliği seçimimizi tamamladık. İradesini sandığa yansıtan tüm muhtarlarımıza ve merkez il genel meclisi üyelerimize teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

İl Genel Meclis Üyesi Zerrin Yavuz Açıkalın ise, "Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis toplantımızı Vali Yardımcımız Abdullah Şen Başkanlığında, İl Genel Meclis Üyelerimiz ve değerli muhtarlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik. İl Genel Meclis başkanım Ekrem Çetinkaya ve Banaz Köyü Muhtarımız Ahmet Süme ve Semerciler Köyü Muhtarımız Dursun Cantürk ile birlikte birlik encümeni olarak seçildik. Bizlere her zaman destek olan muhtarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, seçimlerimizin Bolumuza ve köylerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Bolu Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde yeni dönem

# destek

10 May 2024 - 11:30 Bolu- Güncel

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