İzzet Baysal Vakfının Efsanevi Müdürü Mustafa Yaman, İzzet Babayı gençlere anlattı

2023-2024 kariyer söyleşileri düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde geçtiğimiz yıllarda başlatılan söyleşilerin bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen söyleşinin bu seneki konuğu Mustafa Yaman oldu.

Sadece birinci sınıf öğrencilerinin katılıyor

Üçüncüsü düzenlenen kariyer söyleşilerinin birde özelliği var oda iki yıldır sadece birinci sınıflar için düzenleniyor olması. Bu sene ise hemşirelik birinci sınıf öğrencileri için düzenlendi programın konuğu merhum izzet baysal ile 13 sene birlikte çalışmış en yakınlarından biri haline gelmiş olan aynı zamanda izzet baysal vakfı mütevelli heyet üyeliği yapan Mustafa Yaman oldu. Yaman söyleşide genç hemşire adaylarına İzzet Baysal ile yaşadığı anılardan bahsetti. Ve merhum İzzet Baysal’ın gençler için yazdığı notları genç hemşirelere okudu, İzzet Baysal’ın yaşamından fotoğrafları gösterdi.

Aranızdan İzzet Baysallar çıkacak inanıyorum

Bu yıl üçüncüsü düzenlenilen programın Moderetörlüğünü Prof. Dr. Arzu Özcan gerçekleştirirken öğretim üyeleri Arzu Akman Yılmaz, Simge Coşkun Palaz ve araştırma görevlileri Ümmühan Yiğit, Elif Gençer Şendur, Melisa Bulutta programa bilgileriyle katkıda bulundular. Programın konuğu Mustafa Aydın ise gençlere İzzet Baysal ile yaşadığı anılardan bahsetti. Yaman genç hemşire adaylarını şu sözler ile gururlandırdı; sevgili gençler aranızdan İzzet Baysallar çıkacak buna yürekten inanıyorum sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanlarına Başbakanlara mektuplar yazdı

Ve cümlelerine bu üniversiteden çıkanlar memleket için gerekeni yapacaklar sözleriyle öğrencilere olan övgülerine devam etti. Gençlere İzzet Baysal ile ilgili anılarından bahseden Mustafa Yaman İzzet Baysal’ın çok tutumlu olduğunu küçücük kalmış bir kalemi bile bitene kadar kullandığını asla israf etmediğini ve israftan hoşlanmadığını söyledi. İzzet Baysalın medeni cesaretine değinmeden de edemedi izzet baysalın gerektiğinde elini taşın altına koyup zamanın Başbakanlarına, Cumhurbaşkanlarına yazılar yazdığından bahsetti.

Çok kutsal ve ulvi bir mesleğiniz var

Programda gençlere İzzet Baysal’ın yaşamından fotoğraflar gösteren Aydın programın devamında ise izzet baysalın gençler için yazdığı yazıları öğrencilere okudu. Sonra İzzet Baysal Vakfının ve izzet baysal üniversitesinin kuruluşları hakkında kısa bilgiler veren Mustafa Yaman genç hemşire adaylarına hemşirelik mesleğinin çok ulvi ve kutsal bir meslek olduğunu söyleyerek programı sonlandırdı.