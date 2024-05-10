Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Doğanın nadide hazinelerinden biri olarak bilinen Nilüfer çiçekleri, büyüleyici güzelliğiyle tanınıyor. 'Lotus çiçeği' olarak da anılan bu çiçekler, suyun dibindeki çamurda köklenerek metrelerce uzun saplarıyla yüzeye çıkar. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı düşünülen tohumları, her sabah güneşin ışığıyla aydınlanırken su yüzeyinde göz kamaştıran bir manzara sunar. Mayıs ayından Kasım ayının sonuna kadar çiçek açan bu bitki, gölün eşsiz bir parçası olarak kalır.

Nilüfer koparmanın cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri, biyolojik çeşitliliği koruma altına almak amacıyla nilüfer çiçeklerini Kaşıkçı Elması gibi koruyor. Bu çiçekleri koparmak biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği için, koparanlara 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor. Yaz-kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında açan beyaz nilüferler, koruma altına alındığından bu cezalar caydırıcı bir rol oynuyor.

Salep bitkisine yönelik cezalar

Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, koruma altındaki salep bitkilerini izinsiz toplayan kişilere de karşı operasyonlar düzenliyor. Yakalanan kişilerin 30 kilogram salep bitkisine el konulurken, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 775 bin lira ceza kesiliyor. El konulan bitkiler, koruma müdürlüğüne teslim ediliyor ve tekrar doğaya kazandırılıyor.

Nilüfer çiçeklerine güvenlik önlemi

Bölgedeki nilüfer çiçeklerini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kamera sistemleri ve güvenlik ekipleri sürekli gözetim sağlarken, ziyaretçilere bitkilerin koparılmasının ciddi sonuçları olduğu hatırlatılıyor.

Ekoturizm ve doğa koruma

Nilüfer çiçekleri, yaz boyunca doğal ortamda barındıkları gölde, yerel ekosisteme katkı sağlarken, ekoturizmin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Doğayı koruma çabalarının desteklendiği bu alan, yerel halk ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Sürdürülebilir turizm ve çevre bilinci

Bu tür doğa harikalarının korunması için toplumun çevre bilinciyle hareket etmesi ve ekosistemin korunması büyük önem taşıyor. Yasalar ve cezalar, doğal çeşitliliğin korunmasını desteklese de, çevreyi koruma sorumluluğu her bireyin görevi olarak kabul edilmelidir. Nilüfer ve salep bitkileri, koruma altında kalmaya devam ederek, bu bilinçle gelecek nesillere miras bırakılmalıdır.