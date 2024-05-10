- Çevre

Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün Kaşıkçı Elması gibi koruduğu nilüfer ve salep bitkisine dokunan yandı. Bu bitkileri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermek suçundan 387 bin 141 TL ceza kesiliyor…

Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…
Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…
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Doğanın nadide hazinelerinden biri olarak bilinen Nilüfer çiçekleri, büyüleyici güzelliğiyle tanınıyor. 'Lotus çiçeği' olarak da anılan bu çiçekler, suyun dibindeki çamurda köklenerek metrelerce uzun saplarıyla yüzeye çıkar. Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı düşünülen tohumları, her sabah güneşin ışığıyla aydınlanırken su yüzeyinde göz kamaştıran bir manzara sunar. Mayıs ayından Kasım ayının sonuna kadar çiçek açan bu bitki, gölün eşsiz bir parçası olarak kalır.

Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Nilüfer koparmanın cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri, biyolojik çeşitliliği koruma altına almak amacıyla nilüfer çiçeklerini Kaşıkçı Elması gibi koruyor. Bu çiçekleri koparmak biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği için, koparanlara 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor. Yaz-kış var olan büyük yeşil yapraklar arasında açan beyaz nilüferler, koruma altına alındığından bu cezalar caydırıcı bir rol oynuyor.

Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Salep bitkisine yönelik cezalar
Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri, koruma altındaki salep bitkilerini izinsiz toplayan kişilere de karşı operasyonlar düzenliyor. Yakalanan kişilerin 30 kilogram salep bitkisine el konulurken, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten 775 bin lira ceza kesiliyor. El konulan bitkiler, koruma müdürlüğüne teslim ediliyor ve tekrar doğaya kazandırılıyor.Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Nilüfer çiçeklerine güvenlik önlemi
Bölgedeki nilüfer çiçeklerini korumak için çeşitli güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kamera sistemleri ve güvenlik ekipleri sürekli gözetim sağlarken, ziyaretçilere bitkilerin koparılmasının ciddi sonuçları olduğu hatırlatılıyor.Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Ekoturizm ve doğa koruma
Nilüfer çiçekleri, yaz boyunca doğal ortamda barındıkları gölde, yerel ekosisteme katkı sağlarken, ekoturizmin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynuyor. Doğayı koruma çabalarının desteklendiği bu alan, yerel halk ve turistlerin ilgisini çekiyor.Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

Sürdürülebilir turizm ve çevre bilinci
Bu tür doğa harikalarının korunması için toplumun çevre bilinciyle hareket etmesi ve ekosistemin korunması büyük önem taşıyor. Yasalar ve cezalar, doğal çeşitliliğin korunmasını desteklese de, çevreyi koruma sorumluluğu her bireyin görevi olarak kabul edilmelidir. Nilüfer ve salep bitkileri, koruma altında kalmaya devam ederek, bu bilinçle gelecek nesillere miras bırakılmalıdır.Bu bitkilere dokunanlara 387 bin lira ceza kesiliyor…

# Çevre, VAR

10 May 2024 - 15:00 - Çevre

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