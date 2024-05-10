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Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

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40 yaş üzeri bireylerde göz tansiyonu (glokom) riski artmakta. Erken teşhis ve düzenli göz muayenesi ile kalıcı görme kayıplarını önlemek mümkün. Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın uyarılarıyla tedbirinizi alın. İşte glokom hakkında bilmeniz gerekenler ve önleyici tedbirler.

Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın! mask
Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!
Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!
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Göz Tansiyonu (Glokom) nedir? Riskler ve belirtiler

Glokom, özellikle 45 yaş üstü bireylerde daha sık görülen ve erken evrelerde belirti vermeyen bir göz hastalığıdır. Göz içi basıncının artması sonucu görme sinirine zarar veren bu hastalık, tedavi edilmezse kalıcı körlüğe neden olabilir. Erken teşhisin zor olması nedeniyle düzenli kontroller büyük önem taşır.

Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

Glokomun nedenleri ve kimler risk altında?

Glokomun en yaygın sebepleri arasında genetik yatkınlık yer alır. Aile öyküsünde glokom olan bireyler, hastalığa yakalanma riski daha yüksek olan gruplardır. Ayrıca diyabet ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları olanlar da risk altındadır. 40 yaşını geçen herkesin yıllık göz muayenesi yaptırması önerilir.

Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

Rutin göz kontrollerinin önemi

Prof. Dr. Abdullah Özkırış, göz sağlığı açısından rutin kontrollerin önemini vurgulamaktadır. Özellikle glokom gibi ciddi göz hastalıkları olan kişiler, altı ayda bir göz doktoru ziyareti gerçekleştirmelidir. Bu düzenli kontroller, hastalığın erken evrede fark edilip tedavi edilmesini sağlar.Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

Glokom tanısı nasıl konulur?

Glokom tanısı, sadece yüksek göz tansiyonu ölçümüyle konulmaz. Gözün arkasındaki görme siniri incelenir ve çukurlaşma oranları değerlendirilir. Ayrıca, korneanın kalınlığı ve periferik görme alanı gibi faktörler de tanıda önemlidir. Bilgisayarlı görme alanı testleri ve OCT cihazı ile yapılan analizler, doğru tanı için gereklidir.Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

Glokomun tedavi yöntemleri

Glokom, ilaç ve cerrahi olmak üzere iki ana tedavi yöntemi ile kontrol altına alınabilir. İlk aşamada ilaç tedavisiyle göz tansiyonu düzenlenir. Eğer ilaç tedavisi yeterli olmazsa cerrahi müdahale gerekli olabilir. Bu tedaviler, gözün mevcut durumunun korunmasını amaçlar ve hastalığın ilerlemesini engellemeye yardımcı olur.Kadınlarda da erkeklerde de ciddi risk taşıyor! 40 yaşından itibaren kontrollere başlayın!

Önleme ve izleme stratejileri

Glokomun neden olduğu görme kayıpları geri dönüşsüz olduğu için düzenli göz muayeneleri ihmal edilmemelidir. Özellikle risk altındaki bireyler, belirlenen aralıklarla göz sağlığını kontrol ettirmeli ve önerilen tedavi protokollerini titizlikle uygulamalıdır. Bu yaklaşım, kalıcı görme kayıplarını önlemede kritik bir rol oynar.

# Sağlık, tedavi

10 May 2024 - 16:00 - Sağlık

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