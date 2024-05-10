Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler sonrası liyakat ve şeffaflığa vurgu yaparak, CHP'li belediyelerde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

CHP'nin yeni dönemi ve yönetim anlayışı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret eden Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerin ülkenin geleceği için çalıştığını ve bireysel çıkarlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. Köksal'ın, "Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok" sözlerini örnek göstererek, bu tür yaklaşımları desteklediğini ve sonuna kadar arkasında olduğunu belirtti.

Özel'den belediye başkanlarına net mesajlar

Özel, partililere yönelik konuşmasında, belediyelerde yaşanan ufak tefek atama hatalarının geri alındığını, en iyi kişilerin iş başına getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa, Balıkesir ve Adana'da yapılan atamaların, liyakat esasına uygun olmadığı için iptal edildiğini açıkladı.

Liyakat ve şeffaflık ön planda

CHP Genel Başkanı, partisinin liyakat ve şeffaflığa büyük önem verdiğini, bembeyaz bir kağıt gibi tertemiz olduklarını ve bu temizliği koruma konusunda dikkatli olacaklarını belirtti. Kendilerine bırakılan mirasın Atatürk'ün idealleri olduğunu ve bu ideallere uygun hareket edeceklerini söyledi.

Hata yapma lüksümüz yok

"Belediyeler çocuklarımıza, torunlarımıza iş sağlama yeri değil" diyen Özel, belediye kaynaklarının partililere aktarılmasının gündemlerinde olmadığını, asıl amaçlarının ülkenin geleceğini kurtarmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, yapılan her hata için düzeltme yapma iradesini gösterdiklerini ve bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Özel'in çağrısı: Örnek olma sorumluluğu

Özgür Özel, tüm partililere ve belediye başkanlarına örnek olma sorumluluğu çağrısında bulundu. Belediyelerin, AK Parti yönetiminde olduğu gibi işler yürütme yerleri olmayacağını, etik ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirtti.

Atatürk'ün partisi iktidar olma sırasında

CHP Genel Başkanı, Atatürk'ün kurduğu partinin iktidar olma zamanının geldiğini ve bunun için tüm partililerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özel, bu yeni dönemde, belediye kaynaklarının adil bir şekilde kullanılacağını ve hiçbir partilinin bu kaynaklardan özel çıkar sağlamayacağını vurguladı.