- Siyaset

Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından kazanılan belediyelerde gösterilecek olan temiz yönetim anlayışının önemine dikkat çekti. Belediyelerdeki kaynakların adil ve etik bir şekilde kullanılmasını vurgulayan Özel, partilileri merkeze alan bir politikadan kaçınarak, Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırasının geldiğini belirtti.

Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!
Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!
+4
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler sonrası liyakat ve şeffaflığa vurgu yaparak, CHP'li belediyelerde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

CHP'nin yeni dönemi ve yönetim anlayışı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret eden Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada CHP'li belediyelerin ülkenin geleceği için çalıştığını ve bireysel çıkarlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti. Köksal'ın, "Afyon'da eş, dost, akrabayı belediyeye doldurma dönemi yok" sözlerini örnek göstererek, bu tür yaklaşımları desteklediğini ve sonuna kadar arkasında olduğunu belirtti.Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

Özel'den belediye başkanlarına net mesajlar

Özel, partililere yönelik konuşmasında, belediyelerde yaşanan ufak tefek atama hatalarının geri alındığını, en iyi kişilerin iş başına getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bursa, Balıkesir ve Adana'da yapılan atamaların, liyakat esasına uygun olmadığı için iptal edildiğini açıkladı.Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

Liyakat ve şeffaflık ön planda

CHP Genel Başkanı, partisinin liyakat ve şeffaflığa büyük önem verdiğini, bembeyaz bir kağıt gibi tertemiz olduklarını ve bu temizliği koruma konusunda dikkatli olacaklarını belirtti. Kendilerine bırakılan mirasın Atatürk'ün idealleri olduğunu ve bu ideallere uygun hareket edeceklerini söyledi.Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

Hata yapma lüksümüz yok

"Belediyeler çocuklarımıza, torunlarımıza iş sağlama yeri değil" diyen Özel, belediye kaynaklarının partililere aktarılmasının gündemlerinde olmadığını, asıl amaçlarının ülkenin geleceğini kurtarmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, yapılan her hata için düzeltme yapma iradesini gösterdiklerini ve bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

Özel'in çağrısı: Örnek olma sorumluluğu

Özgür Özel, tüm partililere ve belediye başkanlarına örnek olma sorumluluğu çağrısında bulundu. Belediyelerin, AK Parti yönetiminde olduğu gibi işler yürütme yerleri olmayacağını, etik ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini belirtti.Özgür Özel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı uyardı!

Atatürk'ün partisi iktidar olma sırasında

CHP Genel Başkanı, Atatürk'ün kurduğu partinin iktidar olma zamanının geldiğini ve bunun için tüm partililerin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Özel, bu yeni dönemde, belediye kaynaklarının adil bir şekilde kullanılacağını ve hiçbir partilinin bu kaynaklardan özel çıkar sağlamayacağını vurguladı.

# Atatürk, AK Parti, belediye

10 May 2024 - 18:00 Bolu- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Yolu Var. TURİZM Bölgesinde Yatırım Fırsatı. Realty World&#039;ten

Emlak Dünyasının Güvenilir Markası Realty World İlyas Özçelik Gayrimenkul'den Kındıra'da Kış turizminin önde gelen kayak merkezlerinden Kartalkaya yol...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ALPAĞUT MAH. 3 KATLI BİNA 3 CEPHELİ SATILIK 3+1 DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * HUZURLU VE GÜVENLİ BÖLGEDE ; ALPAĞUT MAHALLESİNDE , * ETRAFINDA MÜSTAKİL EVLER ; 3 KATLI BİNA MÜSTAK...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

MERKEZ DURAKLI YANINDA GENİŞ 3+1 VE KİLER ODASI

AKTAŞ MAH.'DE BATI &amp; KUZEY CEPHE 155 M² BRÜT 140 M² NET 3+1 KİLER ODASI BALKONLU MERKEZ DURAKLARINA YAKIN KİLERLİ KULLANIŞLI MERKEZİ KONUMDA Okul,...

0(374) 222 14 14

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL