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Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

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Uğur Can'ın sıfır kilometre aldığı Peugeot aracında ekspertiz sonucu kusurlar tespit edildi. Bayi, değişim talebini reddetti ve Can yargı yoluna başvurdu. Araçta boyama ve kaporta işlemi bulunduğu ortaya çıktı.

Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı
Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı
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Müşteri yargıya başvurdu

Uğur Can, Kartal'daki Öztek bayisinden satın aldığı Peugeot marka sıfır otomobilinde kusur olduğunu fark etti. 1 milyon 135 bin TL ödeyerek aldığı aracı ekspertize soktuğunda, aracın boyanmış olduğu ve kaportasında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Can, bayinin aracın değişimini kabul etmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.

Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

Sıfır Peugeot araçta şok kusurlar

Araç tesliminden sonra şüphe üzerine ekspertize götürdü. 29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, ertesi gün otomobilinde boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracı bir ekspertize götürdü. Ekspertiz raporlarına göre, otomobil sonradan boyanmış, kaportasındaki vidalarda oynama olduğu ve bazı bölgelerde işlem yapıldığı tespit edildi. Can, bu durumu bayiye bildirerek aracın değiştirilmesini talep etti ancak bayi yetkilileri bu talebi reddetti.

Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

Bayi, Müşterinin Değişim Talebini Reddetti

Can'ın bayiye yaptığı başvuru sonucunda, bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını belirterek süreci geçiştirdi. Can, konuyu genel merkeze iletti fakat yaklaşık 4 hafta sonra kendisine "araçta herhangi bir sorun yoktur" şeklinde yanıt verildi. Bunun üzerine Can, hukuki süreci başlatarak dava açtı.Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

Arabuluculuk Süreci Sonuçsuz Kaldı, Dava Yolu Seçildi

Can, arabuluculuk sürecinde avukatı aracılığıyla değer kaybı talep etti ancak bayi avukatı araçta kusur olmadığını savundu. Sonuç alınamadığı için Can, dava yoluna gitmeye karar verdi. Satın alındığı sırada aracın fiyatı 1 milyon 135 bin TL idi ve Can, bayiden aracın kusursuz bir modelle değiştirilmesini talep etti, ancak olumsuz yanıt aldı.Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

Bu olay, sıfır araç satışlarında müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik konusunda ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Araç alıcıları, benzer durumlarla karşılaşmamak için ekspertiz yaptırarak araçlarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini unutmamalı.Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

# otomobil

10 May 2024 - 19:00 İstanbul- Güncel

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