Peugeot marka sıfır otomobilde büyük hayal kırıklığı; Peugeot araçta kusurlar tespit edildi, yargı süreci başladı

Müşteri yargıya başvurdu
Uğur Can, Kartal'daki Öztek bayisinden satın aldığı Peugeot marka sıfır otomobilinde kusur olduğunu fark etti. 1 milyon 135 bin TL ödeyerek aldığı aracı ekspertize soktuğunda, aracın boyanmış olduğu ve kaportasında işlem yapıldığı ortaya çıktı. Can, bayinin aracın değişimini kabul etmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı.
Sıfır Peugeot araçta şok kusurlar
Araç tesliminden sonra şüphe üzerine ekspertize götürdü. 29 Ocak'ta otomobilini teslim alan Can, ertesi gün otomobilinde boya kabarıklıkları olduğu gerekçesiyle aracı bir ekspertize götürdü. Ekspertiz raporlarına göre, otomobil sonradan boyanmış, kaportasındaki vidalarda oynama olduğu ve bazı bölgelerde işlem yapıldığı tespit edildi. Can, bu durumu bayiye bildirerek aracın değiştirilmesini talep etti ancak bayi yetkilileri bu talebi reddetti.
Bayi, Müşterinin Değişim Talebini Reddetti
Can'ın bayiye yaptığı başvuru sonucunda, bayi yetkilileri aracın kusurlu olmadığını ve müşterinin bu durumdan dolayı değer kaybı yaşamayacağını belirterek süreci geçiştirdi. Can, konuyu genel merkeze iletti fakat yaklaşık 4 hafta sonra kendisine "araçta herhangi bir sorun yoktur" şeklinde yanıt verildi. Bunun üzerine Can, hukuki süreci başlatarak dava açtı.
Arabuluculuk Süreci Sonuçsuz Kaldı, Dava Yolu Seçildi
Can, arabuluculuk sürecinde avukatı aracılığıyla değer kaybı talep etti ancak bayi avukatı araçta kusur olmadığını savundu. Sonuç alınamadığı için Can, dava yoluna gitmeye karar verdi. Satın alındığı sırada aracın fiyatı 1 milyon 135 bin TL idi ve Can, bayiden aracın kusursuz bir modelle değiştirilmesini talep etti, ancak olumsuz yanıt aldı.
Bu olay, sıfır araç satışlarında müşteri memnuniyeti ve güvenilirlik konusunda ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor. Araç alıcıları, benzer durumlarla karşılaşmamak için ekspertiz yaptırarak araçlarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini unutmamalı.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.