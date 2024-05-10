TMMOB'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tepki! “Eğitimde gerici dönüşüme hayır!”

TMMOB'nin kesin tavrı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne karşı çıktığını açık bir dille ifade etti. Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol PERÇİN tarafından yapılan açıklamada, bu modelin laiklik düşmanı ve bilimi dışlayan bir yaklaşım içerdiği belirtildi.

Eğitimde derin değişimler ve toplumsal etkileri

AKP hükümeti döneminde eğitim-öğretim alanında yaşanan değişimler, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden Medeni Kanun değişikliklerine kadar geniş bir yelpazede ele alındı. TMMOB, bu dönüşümlerin toplumu çağ dışı bir rejime doğru sürüklediğini savundu.

Dini temalı eğitim anlayışının yükselişi

AKP'nin eğitim politikaları, dini temaları öne çıkaran ve laik eğitim anlayışını geri plana iten bir yapıda ele alındı. TMMOB, özellikle dini değerlerin eğitim müfredatlarına entegre edilmesinin laik ve bilimsel eğitim normlarını zedelediğini vurguladı.

Laiklik ve bilimden uzaklaşma

Eğitim müfredatındaki değişikliklerle fizik, kimya ve biyoloji gibi bilimsel derslerin öneminin azaltıldığı ve bu durumun mühendislik ve mimarlık eğitimi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı belirtildi. TMMOB, bu durumun Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişimini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet ve aile dinamiklerinde dönüşüm

Yeni eğitim modelinde aile ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, İslam Hukuku çerçevesinde şekillendirildiği ve bu durumun modern toplumsal değerlerle çeliştiği kaydedildi. TMMOB, özellikle kadınların kamusal hayattan dışlanmasına yönelik politikaların eleştirildiğini vurguladı.

TMMOB'nin kararlı duruşu ve kamuoyuna çağrısı

TMMOB, laiklik ve bilim ekseninde bir eğitim anlayışının savunulması gerektiğini belirterek, toplum yararı ve evrensel normlar doğrultusunda mücadele etmeye devam edeceğini duyurdu. Bu kararlılıkla, eğitimdeki gerici dönüşümlere karşı durulacağı ifade edildi.