10 May 2024 - 15:46- Güncel G:

Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!

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Bolu'da, İstanbul'daki öğretmen cinayeti üzerine yüzlerce eğitimci, şiddete tepki göstermek için yürüyüş düzenledi. "Artık Yeter" sloganlarıyla Bolu Valiliği önünde toplanan öğretmenler, eğitimde şiddetin son bulmasını talep etti.

Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!
Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!
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Öğretmenlerden Şiddete Karşı Duruş

İstanbul’da, bir öğrencisinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden özel okul müdürü İbrahim Oktugan için Bolu'da eğitimciler sokaklara döküldü. İzzet Baysal Caddesi boyunca yüzlerce öğretmen, İbrahim Oktugan’ın anısını yaşatmak ve eğitim alanında şiddete dikkat çekmek amacıyla yürüdü.

Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!

Bolu’da Öğretmenler İsyan Etti: “Artık Yeter!”

Öğretmenlerin ellerinde taşıdığı pankartlar ve atılan sloganlar, eğitim camiasına yönelik şiddet olaylarının son bulmasını talep ediyordu. Yürüyüş, Bolu Valiliği önünde son buldu ve burada yapılan basın açıklamasıyla öğretmenler, eğitim sektöründe güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasının zorunluluğunu vurguladı.

Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!

Bolu’da Öğretmen Dayanışması: Güvenli Eğitim Çağrısı

Eğitimciler, İstanbul Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde meydana gelen trajik olayın tekrarlanmaması için tedbirler alınmasını istedi. 7 Mayıs'ta, okuldan atılan eski bir öğrenci tarafından öldürülen Oktugan, meslektaşları tarafından saygı ve özlemle anıldı. Bolu'daki eylem, öğretmenlerin birlikte hareket ederek şiddetin eğitim kurumlarından uzak tutulması gerektiğine dair güçlü bir mesaj verdi.Bolu’da öğretmenler, İstanbul'daki cinayete karşı “Artık Yeter!” dedi!

Bu anlamlı yürüyüş, öğretmenlerin yaşanan vahşete tepkilerini gösterdiği ve eğitimde şiddetin önlenmesine yönelik daha fazla önlem alınması çağrısında bulundukları bir gün olarak kayıtlara geçti.

# Bolu Valiliği, eğitim, İZZET BAYSAL

10 May 2024 - 15:46 Bolu/ Bolu- Güncel

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