10 May 2024 - 20:30- Asayiş G:

Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı

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Bolu'da 10 gün boyunca kayıp olan Abed E., eşyalarını alıp gizlice kaçtı. Olay, ev sahiplerinin yabancı kiracılara karşı temkinli davranmalarına neden oldu.

Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı mask
Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı
Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı
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Bolu Karaçayır Mahallesi, Eflatun Sokak'ta yaşanan ilginç olay yerel halkı ve ev sahibini şaşkına çevirdi. Yabancı uyruklu kiracı Abed E. adlı şahıstan 10 gün boyunca haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ve komşuların endişeleriyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı

Kiracının Sırrı Kapı Açılınca Ortaya Çıktı

Olay yerine çağrılan çilingirin kapıyı açmasıyla birlikte gerçekler gün yüzüne çıktı. Afganistan uyruklu Abed E.'nin, evden eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Daha önce ailesiyle birlikte yaşayan Abed E.'nin eşinden ayrılmasının ardından yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi.

Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı

Ev Sahibi: "Öldüğünü Sanmıştık, Kaçtığına Razı Olduk"

İbrahim Beyazoğlu, yaşananları şöyle anlattı: "Kiracım son bir aydır kira ödemesini yapmıyordu. Komşularıyla görüştüğümde onların da haber alamadıklarını öğrendim. Öldüğünü düşünmüştük, ama eşyalarının alınmış olması firar ettiğini gösteriyordu." İbrahim Beyazoğlu'nun ilk defa ailesiyle birlikte yaşayan Abed E.'yi kiraya verdiği belirtildi.
Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı

Emlak Sahipleri Yabancı Kiracılara Karşı Daha Temkinli

Bu olayın ardından İbrahim Beyazoğlu ve diğer ev sahipleri, yabancı uyruklu kiracılara karşı daha mesafeli yaklaşım sergileyeceklerini belirtti. Bolu'da yaşanan bu gelişme, yerel emlak piyasasında yabancı kiracılara karşı daha dikkatli bir tutum benimsenmesine yol açabilir.

Bolu'da kayıp kiracı vakası! Eşyalarını toplayıp gizlice kaçtı

# durumu, Sağlık, yol, polis, olay

10 May 2024 - 20:30 Bolu- Asayiş

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